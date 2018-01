Sarrià de Ter instal·larà cinc càmeres de videovigilància als principals accessos al municipi

L'Ajuntament de Sarrià de Ter (Gironès) té previst instal·lar properament cinc càmeres de videovigilància als principals accessos al municipi i en d'altres punts. La mesura busca "incrementar" la seguretat a la població i costarà prop de 22.000 euros (21.423 euros per a la compra i 500 euros més per al manteniment anual). Els aparells se senyalitzaran a les entrades i sortides del poble però el consistori no detallarà els punts exactes on estaran col·locades per evitar que els possibles infractors les tinguin localitzades. L'actuació està pendent d'obtenir l'autorització de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya, l'òrgan consultiu i de control que estableix on es poden instal·lar. Des de l'ajuntament remarquen que la seguretat és una de les "prioritats" del govern i que així ho demostra l'increment que s'ha fet de la plantilla de policia, l'adquisició de nous vehicles i la renovació de l'equipament policial.