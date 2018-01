Uns 50 participants van a la trobada Particamp de Salt

Més de 50 persones van participar dissabte passat al Particamp de Salt, celebrat a l'Ateneu Popular de la Coma Cros i organitzat per l'Agència Catalana de la Joventut i l'Ajuntament. Segons han indicat els organitzadors, es tracta d'un espai per compartir interessos comuns, experiències i inquietuds sobre la participació juveinl, a través de l'aprenentatge «col·laboratiu i horitzontal», per «formar-se entre iguals i fomentar l'aprenentatge social». En total, es van organitzar vuit grups de treball per parlar de les inquietuds dels assistents.