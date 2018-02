La CUP vol que el transport públic sigui més accessible

La CUP-Crida per Girona ha presentat una moció al proper ple per tal que l'Ajuntament de Girona apliqui millores en l'accés al transport públic per part de les persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a l'autobús, la moció proposa que les persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65% puguin tenir accés a la targeta Bus Social de manera indefinida i no subjecta a criteris econòmics.

En relació al taxi, els cupaires denuncien que la reduïda flota de vehicles adaptats i la manca de coordinació entre aquests serveis obliga les persones amb mobilitat reduïda a haver de reservar-lo amb un o més dies d'antelació i, en dies festius o èpoques de vacances, fins i tot pot resultar impossible disposar d'un taxi adaptat. Per això, la moció proposa elaborar i tirar endavant un pla d'actuacions en aquest sentit.

Tot i reconèixer que en els darrers anys s'han adaptat els transports públics per fer-los més accessibles davant la diversitat funcional, la CUP creu que «el transport públic encara té moltes possibilitats de millora a la nostra ciutat i especialment per a les persones amb dificultats de mobilitat» i alerta que «Girona encara és lluny de ser plenament accessible perquè la mobilitat reduïda suposa encara avui un problema per moure's per la ciutat».