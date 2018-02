Girona rep un subvenció de 400.000 euros per fer el carril bici de Pont Major a Campdorà

Marta Madrenas, amb els regidors Joan Alcalà i Narcís Sastre, a la zona on es farà el carril bici.

L'Ajuntament de Girona ha rebut una subvenció europea de 400.000 euros que li permetrà fer el carril bici des de Pont Major fins a Campdorà. D'aquesta manera, el consistori podrà adequar i senyalitzar tres quilòmetres pedalables que més endavant connectaran amb el terme municipal de Celrà.

Aquest pressupost permetrà al consistori executar el tram que passa per sota el pont de l'Aigua, que és un dels més complicats i pel qual ja hi ha el projecte fet gràcies a 50.000 euros dels pressupostos participats, i arribar fins a Campdorà. En total, l'Ajuntament comptarà amb un plaç de tres anys per executar-lo.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha assenyalat que aquest projecte permetrà terballar la mobilitat sostenible, que és una de les prioritats del govern, i també execir de capitalitat i treballar conjuntament amb els municipis veïns, ja que l'objectiu és que el carril bici arribi fins a Celrà.