Parelles lingüístiques fan de periodistes a Ràdio Salt

Dins de les activitats que s'organitzen amb les parelles lingüístiques del programa Voluntariat per la llengua, i fruit de la col·laboració amb Ràdio Salt, aquest mes de febrer ha començat l'actuació Periodistes per un dia, en què set parelles lingüístiques entrevistaran els presidents de diverses entitats i associacions de Salt per al programa Salt-maia, de Josep Sànchez, que s'emetran els dimecres de deu a onze del matí. La primera es va fer a la presidenta d'Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer, i va anar a càrrec de Susanna Linares i Marinela Zuñiga.