Jutgen un home acusat d'abusar sexualment de la seva fillastra a Salt

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un veí de Salt acusat d'abusar sexualment de la fillastra quan tan sols era una nena de 8 anys i fer-li veure vídeos pornogràfics. Els fets haurien passat el 2014, tot i que no es va poder precisar exactament en quines dates. Els suposats abusos s'haurien donat al domicili quan el padrastre i la menor es quedaven sols. El processat, que ho va negar tot, s'enfronta a una pena de 5 anys de presó.

En aquest judici, que es va celebrar a la secció 4a de l'Audiència de Girona, la menor va tenir dificultats per relatar els fets. Inicialment va dir que no ho volia explicar però després va anar contestant les preguntes. La nena, que actualment té 12 anys, va néixer a Hondures i fins als 8 anys va viure amb la seva tia, lluny de la mare, que residia a Salt. El 2014 va anar a viure amb aquesta, el mateix any en què s'haurien produït els abusos al domicili de la família, tots d'origen hondureny.

Durant la seva declaració, la nena va confirmar haver vist vídeos de caràcter sexual amb l'acusat i també va explicar que aquest es dutxava amb ella, que l'obligava a tocar-lo i que ella no ho volia. A la vista també va declarar la mare de la nena, que va dir que no se la creia. Sosté que la seva filla vol perjudicar l'acusat i forçar-la a trencar la relació, perquè desitja que torni amb el seu pare biològic (que la nena no ha conegut mai). Al final del judici, la defensa va demanar l'absolució perquè considera que els fets no han quedat provats. El cas va quedar vist per a sentència.