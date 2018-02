Veïns de Font de la Pólvora reclamen solucions davant dels talls de llum

Veïns de Font de la Pólvora van anar ahir a l'Ajuntament de Girona per reclamar solucions als freqüents talls de llum que pateixen des de fa cinc mesos. Segons es queixen, paguen les factures religiosament cada mes, però en canvi s'han trobat amb un servei més que deficient durant els mesos d'hivern. L'empresa responsable, Endesa, argumenta que el barri consumeix més potència que la que tenen contractada (ja que s'han trobat amb casos de picaresca), i per tant les línies salten. Tot i això, els afectats assenyalen que ells paguen les seves factures i que per tant tenen dret a un servei correcte. «Hi ha carrers on només tenim llum dues hores al dia», es queixa Juan Jesús Martínez Sans, membre de l'associació de veïns.

Les queixes dels veïns de Girona Est, sobretot Font de la Pólvora i Vila-roja, sobre el mal servei del subministrament elèctric durant aquest hivern han estat constants. S'han reunit en diverses ocasions amb regidors de l'Ajuntament, sobretot amb Cristóbal Sánchez i Eduard Berloso, que sempre s'han posat al seu costat, i el passat mes de desembre també van aconseguir reunir-se amb un representant d'Endesa, Israel del Arco, que va confirmar que es tractava d'un problema de sobrecàrrega. De fet, és cert que en els darrers anys s'han fet operatius policials en aquests barris que han desmantellat plantacions de marihuana o famílies que «punxaven» la llum de forma il·legal.

El problema el tenen tots els veïns que compleixen amb les seves obligacions, ja que paguen cada mes i en canvi es troben amb què la llum se'ls talla per culpa d'altres. Per això, i davant de la falta de resposta institucional, ahir van dirigir-se a la plaça del Vi per reunir-se amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, i el vicealcalde, Eduard Berloso. Aquests els van reiterar la posició municipal: que estan fent pressió a l'empresa per tal que hi posi una solució, que han intentant parlar amb tothom i que per part de la Generalitat no tenen interlocutor a causa de l'aplicació de l'article 155. Aquesta resposta va en la línia de la que ja havia donat anteriorment el consistori, ja que Berloso havia considerat «immoral» que les famílies que paguen la seva factura es vegin perjudica per talls que en alguns casos superen les quatre o cinc hores. De fet, Berloso també va demanar a l'empresa que estudiés la possibilitat d'instal·lar un generador per tal de fer front a aquestes sobrecàrregues. Però més enllà de seguir pressionant i assessorar per interposar reclamacions, poca cosa poden fer més des del consistori.



Més vigilància policial

Els veïns estan disposats a demanar una reunió amb el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo. Però també demanen a l'Ajuntament que posi més vigilància policial al barri, fet pel qual es queixen: «Si hi hagués més vigilància policial, potser la cosa s'arreglaria més. Però els municipals no apareixen, o vénen i no fan res, i l'Ajuntament diu que no hi ha prou efectius per reforçar la vigilància», assenyalen.

Els talls de llum no són una particularitat d'aquest hivern, sinó que ja fa anys que els veïns els vénen denunciant. Aquest any, però, les queixes han estat especialment importants, ja que moltes de les famílies afectades es troben en situació de vulnerabilitat. Alguns veïns de Vila-roja es van queixar, per exemple, que el dia de Sant Esteve havien estat gairebé quatre hores sense llum. Segons indiquen, quan es troben amb una situació d'aquestes i truquen a la companyia per queixar-se, aquesta triga molta estona a resoldre la situació.

De fet, a la reunió celebrada amb el representant de l'empresa el passat mes de desembre, aquest es va comprometre que no hi hauria més talls de llum. Tot i això, de moment han acabat tornant.