La comunitat educativa de Salt diu prou i reclama legislació especial

«Prou de fer el salt a Salt» és el missatge clar que la comunitat educativa ha llençat aquest dilluns al Departament d´Ensenyament, en una acció de protesta que, després de les classes de la tarda, ha portat entre 250 i 300 persones a tallar una de les artèries principals de la ciutat, el passeig dels Països Catalans. Aquest «prou» presidia una de les pancartes principals que s'han exhibit en la protesta d´una comunitat educativa farta de «nyaps» –una altra de les seves denúncies–, que exigeix planificació i voluntat política per resoldre les mancances dels centres educatius de la ciutat.

Per deixar clara la implicació de tots els sectors, la lectura del contundent manifest de queixa i reivindicació impulsat per la Coordinadora d´Associacions de Mares i Pares d´Alumnes (AMPA) i per la Plataforma per l´educació Salt´educa –subscrit per una vintena d´organitzacions– ha anat a càrrec de representants dels diferents col·lectius que conformen la comunitat educativa de Salt, començant pels alumnes.



«Salt ha dit prou»

Els infants han anat arribant al punt de trobada cap a dos quarts de 6 de la tarda, agrupats per escoles, tocant els tambors, fent sonar xiulets i cantant algunes de les reivindicacions. En una zona delimitada amb tanques davant l´Estació Jove es van anar agrupant infants, docents i familiars. Els manifestants han exposat les seves demandes mitjançant cartells i pancartes que clamaven «Prou nyaps. Volem planificació», «Més recursos i menys barracons» o deixaven clar que «Salt ha dit prou».

{C}

El manifest s´estructura en cinc punts fonamentals, que comencen per la reclamació d´una planificació educativa compartida que posi en valor la comunitat educativa del territori. També demana que s´aprofiti la davallada demogràfica per reduir el nombre d´alumnes per aula –la ràtio– tant dels centres públics com privats concertats. Així com també que s´incorpori una de les línies addicionals de 1r d´ESO a l´institut Salvador Sunyer i Aimerich, tot invertint en un barracó més per tal d´igualar l´oferta amb els altres dos centres de Secundària i, així, «demostrar que es treballa per eradicar la seva estigmatització». En següent lloc, el col·lectiu vol que l´Ajuntament i la Conselleria treballin conjuntament per «facilitar la millora dels equipaments educatius» del municipi i la construcció de nous, especialment d´un quart institut. Finalment, demanen que «es reconegui la singularitat de Salt amb mesures particulars i una legislació especial». Ara, la comunitat educativa decidirà quines noves accions reivindicatives durà a terme.