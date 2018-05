La comunitat educativa de Salt diu prou i exigeix «una legislació especial»

«Prou de fer el salt a Salt» era el missatge clar que la comunitat educativa va llançar ahir al Departament d'Ensenyament, en una acció de protesta que, després de les classes de la tarda, va portar entre 250 i 300 persones a tallar una de les artèries principals de la ciutat, el passeig dels Països Catalans. Aquest «prou» presidia una de les pancartes principals que es van exhibir en la protesta d'una comunitat educativa farta de «nyaps» –una altra de les denúncies–, que exigeix planificació i voluntat política per resoldre les mancances dels centres educatius de la ciutat.

Per deixar clara la implicació de tots els sectors, la lectura del contundent manifest de queixa i reivindicació promogut per la Coordinadora d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) i per la Plataforma per l'educació Salt'educa –subscrit per una vintena d'organitzacions– va anar a càrrec de representants dels diferents col·lectius que conformen la comunitat educativa de Salt, començant pels alumnes.



«Salt ha dit prou»

Els infants van anar arribant al punt de trobada cap a dos quarts de 6 de la tarda, agrupats per escoles, tocant els tambors, fent sonar xiulets i cantant algunes de les reivindicacions. En una zona delimitada amb tanques davant l'Estació Jove es van anar agrupant infants, docents i familiars. Els manifestants exposaven les seves demandes mitjançant cartells i pancartes que clamaven «Prou nyaps. Volem planificació», «Més recursos i menys barracons» o deixaven clar que «Salt ha dit prou».

El manifest s'estructurava en cinc punts fonamentals, que començaven per la reclamació d'una planificació educativa compartida que posi en valor la comunitat educativa del territori. També demana que s'aprofiti la davallada demogràfica per reduir el nombre d'alumnes per aula –la ràtio– tant dels centres públics com privats concertats. Així com també que s'incorpori una de les línies addicionals de 1r d'ESO a l'institut Salvador Sunyer i Aimerich, tot invertint en un barracó més per tal d'igualar l'oferta amb els altres dos centres de Secundària i, així, «demostrar que es treballa per erradicar la seva estigmatització». En següent lloc, el col·lectiu vol que l'Ajuntament i la Conselleria treballin conjuntament per «facilitar la millora dels equipaments educatius» del municipi i la construcció de nous, especialment d'un quart institut. Finalment, demanen que «es reconegui la singularitat de Salt amb mesures particulars i una legislació especial». Ara, la comunitat educativa decidirà noves accions reivindicatives.