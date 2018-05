L'artista colombià resident a Besalú, Duvan López, presenta el seu projecte titulat "Ecosistema" als Jardins del Alemanys amb el lema "És temps de mirar amb altres ulls a la terra", en motiu de la 63a edició del Temps de Flors 2018, que tindrà lloc del 12 al 20 de maig d'enguany

Aquesta instal.lació gira entorn el concepte d'ecosistema, en la que es mostra l' Avatar titulat "Concientizarte, la evolución del barro al espíritu", que representa l'evolució de l'home i la seva simbiosis al medi ambient. En aquí, l'home ve a formar part de l'ecosistema com la resta d'espècies del planeta, però les seves accions estan causant danys. Aquest avatar estarà instal.lat dins una urna de metacrilat transparent per protegir-lo de l'aigua.

Aquest Avatar va ser realitzat per Duvan el 1.998 i és un maniquí reciclat pintat a l'oli de mides 40 x 30 x 160 cm, i que es pot veure exposat permanentment en la Capella de Sant Martí de Besalú. Per altra part, també s'instal.laran uns mòbils, que reprodueixen uns dansaires i unes flors fetes de metacrilat, que estaran col.locats en els espais oberts dels murs i penjats entre els àrbres. Segons Duvan López aquests dansaires venen a simbolitzar "el gaudir de la vida".



L'intal.lació inclou un espai com a homenatge a Gabriel García Márquez amb papallones grogues i una escultura cedida per Anna Gutiérrez, artista colombiana resident a Sant Feliu de Guíxols. Pel que fa a la part que correspont a l'escenari dels jardins, es col.locarà l'escultura titulada "El Cel i la Terra es fan un petó a l'home". Aquesta és una peça de metacrilat d'un metre d'alçada.

Duvan López ve realitzant projectes en els darrers anys d'art, que es relaciona a com contribuir a la reforestación a Colòmbia i alhora ha inciat una nova col.laboració amb la plataforma Habitat Sostenible de Girona, que promou la vivenda ecològica de la Costa Brava.

En aquest projecte també hi han participat Josep Tarrés, Alberto Canals (representant de Duvan López) i Alexandra Planas (col.laboradora de revista Bonart). L'empresa 9 Jardí de Banyoles ha estat l'encarregada de portar les flors i plantes que decoraran el projecte. Les escultures i mòbils de metacrilat han estat fabricades per l'empresa Metacrilat d'Olot.

Cal recordar que Colòmbia va ser un dels primers països en participar en l'esdeveniment del Girona, Temps de Flors. Amb aquesta instal.lació es vol reafirmar el compromís de Colòmbia amb el medi ambient i l'esforç que es realitza per la seva conservació, siguent un dels països més rics en diversistat biològica i cultural del món.