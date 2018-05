Restitueixen els «tòtems de la dignitat» malmesos

Diversos centenars de persones van participar ahir a l'acte de resistitució de les lones dels anomenats «tòtems de la dignitat» de Girona, on hi havia el dibuix de la cara dels setze líders independentistes que són a la presó o a l'estranger i que un grup va trencar fa unes setmanes.

Els assistents primer van participar en un acte a la plaça del Vi on Consol Vidal, Rosa Font i Eduard Casas van llegir diversos textos. En nom de Girona Vota, Sergi Font va indicar que s'ha d'exigir «la democràcia plena» i va recordar que els qui van fer malbé les lones dels tòtems anaven amb la cara tapada, armes blanques a les mans i que van actuar de nit. Els assistents, posteriorment, van anar fins a la plaça dels Manaies fent un breu recorregut per diversos carrers amb una pancarta on es podia llegir «Llibertat presos polítics». Molts duien cartolines grogues amb un colom de la pau dibuixat.

A la plaça dels Manaies el duo Gemma i Cris va interpretar cançons de Judit Neddermann i de Teràpia de Shock i l'Estaca de Lluís Llach. Per l'Assemblea Nacional Catalana, Àdam Bertran va recordar els atacs als tòtems i va assegurar que denunciaran cada atac i restituiran els tòtems tants cops com calgui. Bertran va indicar que Carme Forcadell té més dignitat amb la cara tallada (en referència a l'atac a les lones) que els qui ho van fer amb la cara tapada.

L'acte va seguir amb la col·locació de les lones de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que ahir feia set mesos que són a la presó. Les altres catorze lones s'havien posat al matí. Durant el dia, sis ja van ser guixades per desconeguts. Finalment per tancar l'acte, es va cantar El cant dels ocells.