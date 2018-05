Llum verd al programa de mesures alternatives per a menors amb cànnabis

L'Ajuntament de Girona té previst aprovar en la junta de govern d'avui el programa que permetrà als menors d'edat empadronats a Girona que siguin denunciats per consum o tinença de cànnabis a la via pública puguin acollir-se a mesures alternatives en lloc de pagar la multa que els correspondria. Es tracta d'una iniciativa que l'equip de govern ja va anunciar el juny de 2016, però que no s'ha pogut aplicar fins ara per falta de disponibilitat pressupostària. Ara, el consistori ha pogut contractar un psicòleg a mitja jornada que atendrà els joves i les seves famílies totes les tardes des del Centre Jove de Salut. L'objectiu és prevenir possibles casos d'addiccions i de fomentar els hàbits de vida saludables entre el col·lectiu jove.

El programa preveu la intervenció en joves menors de 18 anys que la Policia Municipal o els Mossos d'Esquadra hagin trobat consumint o amb tinença de cànnabis a la via pública. En aquests casos, s'avisarà la família del menor i se'ls plantejaran dues opcions possibles: la imposició d'una sanció administrativa al seu fill o filla o la participació en aquest programa socioeducatiu. Segons ha explicat la regidora d'Igualtat i Drets Socials, Eva Palau, els joves hauran d'assistir durant tres o quatre setmanes a tres sessions amb el psicòleg, els seus pares o tutors a tres més i finalment hi haurà també sessions conjuntes. En finalitzar el programa, el psicòleg farà un informe i, si considera que el curs s'ha aprofitat correctament, el farà arribar al cos de seguretat corresponent per tal que se li retiri la multa de forma automàtica.



Riscos i vida saludable

En aquestes sessions, s'informarà tant als familiars com als joves dels riscos del consum de drogues i de pautes per potenciar un estil educatiu i de vida saludable. Els joves només podran participar en el programa un sol cop. Si posteriorment a aquesta intervenció socioeducativa els cossos policials els tornen a trobar consumint o amb possessió de cànnabis a la via pública, se'ls imposarà la sanció administrativa corresponent.

Palau ha remarcat la importància de «fer pedagogia dins la família i desenvolupar actuacions de prevenció entre els joves per fomentar actituds i conductes saludables, sobretot en aquells casos que podrien arribar a convertir-se en el futur en problemes d'addiccions». De la mateixa manera, assenyala que si durant aquestes sessions el psicòleg detecta algun problema, també tindran eines per abordar-lo.

Malgrat que aquest programa es va anunciar ara fa dos anys, Palau explica que durant aquest temps al Centre Jove de Salut hi ha hagut una reestructuració de personal a la baixa, de manera que fins ara no han pogut destinar una persona a aquesta iniciativa.