Madrenas proposarà que no se cedeixi mai més l'Auditori per als premis Princesa de Girona

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, demanarà al patronat de l'Auditori-Palau de Congressos que no cedeixi mai més aquest espai per celebrar-hi l'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona. En una entrevista a 8TV, Madrenas -que enguany ja no ha cedit l'Auditori al·legant que s'estaran fent obres de reforma a l'adjacent Palau Firal- considera que l'espai no es pot cedir mai més "com a acte de dignitat després d'aquell dia negre per a la democràcia europea", en referència a l'1 d'octubre.

Madrenas haurà de debatre aquesta proposta amb la resta de patrons de l'Auditori-Palau de Congressos, que són la Diputació, la Generalitat, la Cambra de Comerç, Hipercor-Corte Inglés, La Vanguradia, la Fundació Metalquimia, Estrella Damm i l'Obra Social la Caixa.

Sobre el paper del rei Felip VI, Madrenas ha assegurat que el monarca va facultar "l'a por ellos", mentre que "la seva obligació institucional era no posar-se del costat d'uns, sinó buscar fórmules perquè les parts que no s'entenen parlin". "Amb una crisi així, amb una part de la ciutadania que se sent expulsada de l'Estat, el rei no pot acabar-los d'expulsar", ha considerat.

Madrenas també ha defensat la declaració d'Enric Millo com a persona no grata "perquè ell era el responsable del govern espanyol durant les accions repressores de la policia l'1-O, i com a acte de dignitat de la ciutadania calia fer-ho". Alhora, ha recordat que no manté relacions institucionals i protocol·làries ni amb ell ni amb el subdelegat del govern espanyol a Girona "perquè en cap moment va trucar per interessar-se pels 300 ferits, pels danys, no es va preocupar de res."

Pel que fa al nou president de la Generalitat, Quim Torra, l'alcaldessa gironina ha assegurat que és "evident" que es tracta d'un president provisional. "La nostra voluntat és investir Carles Puigdemont perquè la ciutadania va parlar molt clarament", ha indicat. Madrenas ha justificat la necessitat de fer govern "per aturar l'opressió del govern espanyol", però també ha afirmat que "el 155 s'aixecarà, però segur que no serà un aixecament real".