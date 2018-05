El ple de dilluns també va servir per escenificar l'acord entre els treballadors de Girona més neta i l'equip de govern (CiU) sobre els GPS, que tant debat ha generat en els darrers mesos. Finalment, el govern municipal ha acceptat que els GPS es puguin instal·lar els localitzadors a la maquinària o els estris que utilitzen els treballadors, i que no els hagin de dur ells personalment. El ple va aprovar una moció presentada per CCOO en aquest sentit.