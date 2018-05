Girona donarà mil euros al guanyador del concurs per fer el cartell de les Fires

L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria del concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís d'aquest any 2018. Les propostes es podran fer arribar fins al 13 de juliol a l'àrea de cultura del consistori gironí, els matins i en dies laboralbles. Hi poden participar tant les persones físiques com jurídiques, així com en agrupacions de persones.

Les característiques que es valoraran a l'hora d'escollir la imatge que ha de representar l'edició d'enguany de la festa major de la ciutat seran el valor artístic intrínsec (com a l'originalitat, la incorporació d'aspectes innovadors, etcètera), l'adaptabilitat i la compatibilitat del projecte amb el material a editar, i la coherència entre el treball i el motiu del cartell. L'estil i la tècnica que escullin els partiicpats, pot ser lliure. La dotació econòmica per a la proposta guanyadora del concurs és de 1.000 euros.



El jurat

El jurat que valorarà els projectes artístics que es presentin estarà format per l'alcaldessa, Marta Madrenas; el regidor de Cultura i joventut, Carles Ribas; la regidora de Dinamització del Territori i de les Fires, Eva Palau; un representant de cada grup municipal; la responsable d'Imatge i Disseny; dos persones tècniques de l'Escola Municipal d'Art o del Bòlit- Centre d'Art Contemporani, Girona; dos artistes plàstics o visuals de la ciutat, i dos professionals del disseny gràfic.