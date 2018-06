La decisió del jurat del Caribbean: d'un delicte d'assassinat a un de lesions lleus

Després d'un dia i mig de deliberació, el jurat popular de la baralla mortal a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona va posar ahir sobre la taula el seu veredicte envers els dos encausats. Els integrants van declarar provat que només un d'ells va ser responsable de la mort de la víctima i van desvincular el segon, considerant-lo només culpable d'un delicte lleu de lesions.

En el primer dels casos, el jurat no va tenir massa dubtes a l'hora de provar que el primer acusat va apallissar mortalment la víctima –la qual no es podia defensar de cap manera perquè estava acorralada contra un mur– amb la intenció de posar fi a la seva vida. Per prendre aquesta decisió, es van basar sobretot en les declaracions dels testimonis i les imatges de les càmeres de seguretat. També van determinar que no tenia afectades les seves capacitats per l'alcohol i les drogues, però sí que li van apreciar un atenuant de reparació del dany perquè aquest havia consignat una suma de 10.000 euros.

Pel que fa al segon dels acusats –defensat per l'advocat Sergio Noguero–, amb set vots a favor i dos en contra, van declarar provat que no era responsable de l'assassinat de la víctima però sí que, basant-se en les declaracions dels testimonis, el van considerar responsable d'un delicte lleu de lesions. El jurat considera provat que va atrapar la víctima quan aquesta sortia corrents i li va propinar uns quants cops de puny, però que després va marxar del lloc.

Acabada la lectura, el ministeri fiscal va mantenir la pena de 21 anys de presó, 7 de llibertat vigilada i una indemnització de 100.000 euros per al primer dels acusats. Ni el fiscal ni l'acusació particular van apreciar cap tipus d'atenuant. «Va mostrar un menyspreu envers la víctima deixant-la tirada en un mur», va concloure Víctor Pillado, una opinió compartida per l'advocada Mònica Tarradellas, que va recordar que s'estava jutjant «la mort d'un jove amb fills i família». La seva defensa, exercida pel lletrat Joan Pere Zapata, va demanar la pena mínima (15 anys).

En el cas del segon encausat, tot i no estar d'acord amb el veredicte del jurat popular, el fiscal va sol·licitar que sigui condemnat a pagar una multa de 900 euros. A petició del seu advocat, l'home ja es troba en llibertat després que el jutge resolgués que podia marxar després de recollir les coses.