Sarrià de Ter prepara una nova ordenança per a les pudors del polígon

L'Ajuntament de Sarrià de Ter elaborarà una nova ordenança per regular les pudors del polígon industrial, i molt especialment les que genera la indústria paperera, que generen queixes entre els veïns. Segons ha explicat l'alcalde, Narcís Fajula (ERC), per fer-ho seguiran les directrius europees i s'inspiraran en les ordenances de Banyoles i Riudellots de la Selva, que han donat bons resultats. Fajula reitera que la prioritat de l'Ajuntament és poder fer compatibles la indústria i la vida veïnal al municipi.

El consistori s'ha reunit aquesta setmana amb representants de la Generalitat, la fàbrica paperera Hinojosa i advocats per posar sobre la taula les actuacions necessàries per acabar amb els sorolls i les pudors d'Hinojosa que encara generen molèsties als veïns, malgrat que en els darrers mesos la fàbrica ja ha anat adoptant mesures per posar-hi remei.

Ara, la fàbrica ha contractat dues empreses a suggerència de la Generalitat per a fer un anàlisi dels problemes que hi ha tant de sorolls com de pudors. En el cas dels sorolls, s'han detectat una trentena de punts conflictius que s'aniran abordant un a un. Segons Fajula, l'objectiu és que els més conflictius es puguin començar a resoldre durant aquest estiu. Amb el tema de les pudors es farà el mateix.

Paral·lelament, però, el consistori està treballant per fer una nova ordenança que reguli les pudors del polígon, i molt especialment les del sector paperer. Per fer-ho, s'orientaran amb un sistema europeu de medició que permetrà graduar i mesurar les pudors i, s'escau, sancionar o adreçar-se a les fàbriques que les emetin. Segons explica Fajula, elaborar una ordenança d'aquest tipus és complicat perquè no hi ha directrius a nivell català ni espanyol. Per això, faran servir les directrius europees i també s'inspiraran en ordenances similars que s'han aprovat en pobles com Banyoles i Riudellots, que han tingut bons resultats, tot adaptant-les a les necessitats de Sarrià.

En els propers dies, l'Ajuntament es reunirà amb la plataforma de veïns que protesta contra les pudors i els sorolls d'Hinojosa per explicar-los la feina que han fet per atenuar les molèsties. Més endavant, es podria fer una reunió oberta per exposar-ho davant de tots els veïns del poble.