Tres nous vehicles presenten al febrer la seva candidatura al Cotxe de l'Any dels Lectors

El premi Cotxe de l'Any dels Lectors d'Editorial Premsa Ibèrica i La Vanguardia ja compta amb tres nous aspirants. Els nous BMW Serie 5, Alfa Romeo Stelvio i Audi Q5 es presenten com els tres nous protagonistes de la votació corresponent al mes de febrer. Uns candidats que ja han començat a rebre els primers vots dels lectors a través de la nova pàgina web www.mejorcoche.epi.es, a la recerca d'un dels sis llocs per a la votació final d'aquest guardó de referència en el sector de l'automòbil.

El nou Stelvio d'Alfa Romeo

D'aquesta manera, tres conceptes pertanyents al mercat premium opten a ser triats com el favorit del mes pels usuaris. D'una banda, Alfa Romeo presenta la seva candidatura al premi amb l'Stelvio, el model amb el qual la signatura del trèvol s'estrena al mercat dels grans SUV de representació. En la mateixa línia tot terreny, Audi s'incorpora a aquesta setzena edició del Cotxe de l'Any dels Lectors amb la segona generació del Q5, sens dubte, el principal exponent de la seva gamma "Q". Així mateix, el BMW Serie 5 mostra tot el potencial tecnològic i de dinamisme de la firma alemanya per intentar fer-se amb el respatller dels lectors en aquesta segona votació mensual.

BMW Serie 5

Pel que fa a la votació de gener, el Kia Rio ha aconseguit el major nombre de suports després d'una dura pugna amb els altres dos aspirants amb els quals compartia cartell el passat mes; el Ford Fiesta i el Suzuki Ignis. La firma coreana, que actualitza per complet la seva gamma utilitària compacta amb aquesta nova generació del Rio, reforça amb aquest triomf les seves opcions per aconseguir una plaça en la definitiva votació que se celebrarà a final d'any per triar al nou Cotxe de l'Any dels Lectors.

Audi Q5

Bosch Car Service reparteix nous premis

Amb tancament de la votació del mes de gener, els participants han tornat a entrar de manera directa en el sorteig de vals regal per ser utilitzats a la xarxa oficial de Bosch Car Service. D'aquesta manera, els usuaris opten amb els seus vots a aconseguir algun dels 6 vals per de 200 euros cadascun per ser utilitzats en qualsevol dels establiments de la seva xarxa.