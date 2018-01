Arrenca una nova edició dels premis Cotxe de l'Any dels Lectors

Amb l'inici de 2018, els premis Cotxe de l'Any dels Lectors comencen un nou camí. Per dissetè any consecutiu, aquests guardons instituïts per Prensa Ibérica, grup editorial del Setmanari de l'Alt Empordà, i La Vanguardia tornen a l'actualitat del món del motor amb l'objectiu de reforçar la seva proposta de participació adreçada als usuaris.

El Cotxe de l'Any dels Lectors es recolza de nou a la web www.mejorcoche.epi.es, com a punt de trobada per a tots els participants. Un portal en el qual, mes a mes, aniran apareixent les últimes novetats que conformaran la llista de candidats a entrar a la definitiva votació final.

SUBARU XV

D'aquesta manera, els lectors podran conèixer els últims models que han arribat el sector a través dels diversos suplements de motor dels diaris que componen el grup Prensa Ibérica i de La Vanguardia, i del citat lloc d'internet, i decantar-se per seus favorits .

Primers aspirants

En aquesta primera votació mensual tres nous models presenten la seva candidatura al Cotxe de l'Any dels Lectors. Es tracta de vehicles com l'última generació del Ford EcoSport, un model amb el qual la firma de l'oval reforça la seva presència en el creixent mercat dels SUV de tall utilitari.

FORD ECOSEPORT

D'altra banda, i sense sortir-se del segment off-road, altres dos vehicles com el Volvo XC40 i el Subaru XV, completen la primera nòmina d'aspirants de l'actual edició del Cotxe de l'Any dels Lectors, amb sengles propostes dirigides al segment de els tot terreny de mida compacte.

VOLVO XC-40

D'aquesta manera, aquests tres models presenten les seves credencials per unir-se a la llista de guanyadors d'aquests premis compost fins a la data pels Audi A8, Q5 i Q3, BMW Sèrie 5, Citroën C4, Alfa Romeo 159, Volvo V40, Seat Ibiza i Ateca , Peugeot 308, Opel Meriva i Astra i Ford Mondeo, aquests dos últims guardonats amb el premi Cotxe de l'Any dels Lectors en dues ocasions, amb successives generacions de tots dos vehicles i, més recentment, el Hyundai i30.