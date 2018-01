Hyundai i30 CW 1.6 CRDI 136 CV Style Lux: Practicitat compacta

Amb el nou i30, Hyundai ha consolidat una de les seves apostes més ambicioses al mercat europeu. A la carrosseria original, la firma coreana hi ha desenvolupat tot un seguit de variants, entre les quals la familiar CW, que s'ha consolidat com un dels pilars d'aquesta gamma compacta. Un model que, igual que la resta del catàleg i30, s'ha dissenyat i es fabrica a Europa, amb l'objectiu d'adaptar-se de manera fidel a les necessitats de l'usuari. Respecte a la carrosseria original, l'i30 CW guanya 24 centímetres i passa a tenir una longitud de 4,59 metres. Una dimensió que acull amb notable atractiu el volum posterior, on trobem un maleter més gran. Així, la capacitat de càrrega de l'i30 CW és un dels seus principals punts forts, amb 602 litres de capacitat, ampliables a 1.650 si s'abaixen els seients. Una versatilitat que es reforça amb l'espai d'emmagatzematge addicional sota el maleter amb diversos compartiments.

El disseny

En matèria de disseny, cal esmentar l'aplicació de la tecnologia LED en fars (amb 3 projectors) i en els llums de dia verticals amb funció d'intermitents, que el doten d'una destacada presència.

L'interior té uns renovats nivells d'acabats de notable qualitat. Tot això juntament amb un actualitzat disseny de quadre de comandament que pot equipar de manera opcional una pantalla flotant tàctil amb navegador de 8 polzades que integra totes les funcions de navegació, multimèdia i connectivitat. També és de nova fornada el volant multifunció de tres radis, amb més funcions; així com el sistema amb tres nivells de calefacció o ventilació dels seients.

La potència

L'i30 CW té l'1.6 CRDi de 136 cv com una de les alternatives més destacades. Una unitat que va associada a l'efectiu canvi automàtic de doble embragatge de 7 velocitats de Hyundai, que gestiona de manera idònia el potencial d'aquest propulsor, per dotar-lo d'unes excel·lents prestacions i nivells d'eficiència i economia.

Així mateix, destaca el complet equipament del seu acabat Style Lux, amb un ampli desplegament de sistemes d'assistència a la conducció, al costat de detalls tecnològics com el carregador sense fil de mòbil i una reforçada connectivitat per a smartphones.