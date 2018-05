Mercedes Benz Classe A

Mercedes Benz treu al mercat una nova generació de la seva Classe A. Es tracta d'un model completament nou que presenta solucions d'alt nivell en tots els seus apartats.

Les línies exteriors són una mica continuistes, però només el necessari. La part davantera és ara més inclinada cap endavant i lleugerament més llarga, i disposa d'una calandra i una mirada amb molta personalitat. La vista lateral ens ensenya el treball realitzat cap a les línies corbes, sobretot a la part final del cotxe, línies que li aporten contundència al disseny. I finalment la defensa amb els òptics del darrere partits entre la carrosseria i la porta, oferint un aspecte molt actual, amb una imatge contundent i de matisos esportius.

Però més important i sorprenent és el treball realitzat a l'interior d'aquest nou Classe A. La disposició dels elements, els materials utilitzats i l'augment de la mida útil, mereixen el seu esment per separat. Per començar i tan bon punt un seu als comandaments d'aquest nou model, s'adona del generós espai que s'ha disposat en la part davantera. L'amplada per a les espatlles, i les cames, i la separació entre seients és realment generosa, i succeeix exactament igual per a les places del darrere, que han crescut en relació amb l'anterior generació de forma notable. Per completar aquest apartat ens trobem amb un maleter que també creix, exactament en 30 litres més d'haver millorat l'accés. Però el que destaca de de totes aquestes fites és que s´han assolit tan sols amb un lleuger increment de la mida total del model de tan sols 120 mm.

Si parlem de materials utilitzats, Mercedes ha posat el coll, la qualitat emprada per a aquest nou Classe A millora clarament el que hem vist fins ara en aquest segment, i ens deixa un missatge molt clar de les aspiracions d'aquest model.

La posició de conducció d'aquest nou Classe A mereix un ampli reportatge, però podem dir que està realitzat al detall per al conductor.

Visibilitat general, maneig d'elements, comunicació cotxe-conductor, novament cal fer referència al pas cap endavant amb relació a l'anterior generació, excel·lent.

I continuant en aquest sentit ens trobem a l'interior del nou Classe A amb un sistema multimèdia que resulta com a mínim impactant. S'utilitzen dos grans pantalles digitals, de la mateixa manera que ho fan els seus germans grans, el Classe E i S però amb un detall particular, la pantalla de davant del conductor no disposa de visera, és a dir està oberta totalment, un aspecte que novament li imprimeix personalitat a aquest Mercedes. Aquestes pantalles poden ser de diferent grandària, una opció és que les dues disposen de 7 polzades, o de 10 polzades, però també es poden combinar i disposar d'una de 7 i l'altra de 10, a gust del propietari. El que sí que està clar i ara veurem alguns detalls d'això, és que la intel·ligència artificial al nou Classe A, és ja una realitat.



Motors i Tren de rodatge

El nou Mercedes Classe A es presenta en el moment del seu llançament amb tres motoritzacions, un dièsel i dos de gasolina. La motorització dièsel anomenada A180d, disposa de 1.461 cc, 116 cv de potència amb un parell motor de 260 Nm. Els motors de gasolina són dos denominats A200 i A250. El primer disposa d'una cilindrada de 1.332 cc i una potència de 163 cv oferint un parell de 250Nm. Aquest motor és l'únic, de moment, que es pot sol·licitar amb canvi manual de sis velocitats, les altres opcions van associades al canvi automàtic 7G-DCT de Mercedes. Per la seva banda l'opció més potent en aquests moments és el A250, un motor amb 1.991cc i 224 cv de potència i amb un parell motor de 350 Nm.

En funció del model del motor hi ha diferents trens de rodatge. L'equipament de sèrie inclou així mateix llandes de 16 polzades i el Dynamic Select forma part de l'equip de sèrie.

Igual que els models predecessors, la nova Classe A munta en l'eix davanter una suspensió McPherson. Les versions de més potència, com l'A 250, i tots els models 4MATIC, així com els models amb amortiment regulable o en combinació amb llantes més grans equipen un eix posterior de quatre braços. L'eix del darrere se sustenta sobre una porta eix separat de la carrosseria per suports de goma. D'aquesta manera, es transmeten menys vibracions i sorolls del tren de rodatge a la carrosseria. Els models A 200 i A 180 d equipen un eix posterior de braços combinats. El treball realitzat en aquest apartat millora molt el confort interior d'aquest nou model. I precisament en aquest apartat també s'ha treballat molt, en la insonorització interior, un aspecte destacable i que s'agraeix sobre manera quan es viatja el nou Classe A, ja que ofereix una estada dins el model i per a tots els ocupants, realment plaent.



Intuïtiu control per veu i navegació gràcies a la realitat augmentada

La connectivitat fa un pas cap endavant en aquest nou model, ja que el Classe A aprèn amb el conductor. El sistema multimèdia MBUX reuneix un món nou per a la relació cotxe conductor entre les que podem destacar l'assistent de veu. Dient «Hey Mercedes», el sistema es comunica amb la persona. El nou sistema és compatible amb nombroses funcions d´infoentreteniment, com introduir destinacions, trucar per telèfon, seleccionar música, escriure i escoltar missatges, consultar el pronòstic del temps i funcions de confort com la climatització o els llums.

Per la seva banda, el sistema de navegació reconeix una ruta que es realitza amb freqüència, inicia la destinació en qüestió i el conductor només ha de confirmar la proposta perquè apareguin a la pantalla totes les dades referents al trajecte, per exemple, avisos de retencions a la ruta etc. A més el navegador no només mostra la ruta amb gràfics, en determinats moments utilitza les múltiples càmeres del model per oferir al conductor el que té davant i per on ha de realitzar la maniobra, realment pràctic i segur.