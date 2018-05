Revolució elèctrica

El nou Leaf marca un abans i un després en l'automoció elèctrica, ja que es tracta, segons Nissan, del vehicle elèctric (VE) més avançat del món per al mercat generalista i tot una icona de la visió de la Companyia Intel·ligent de Mobilitat.

És el primer model de la firma japonesa a Europa a adoptar la primera fase de la conducció autònoma, i incorpora innovacions d´última generació com l'e-Pedal, que permet conduir i frenar amb un sol pedal de forma totalment nova i sense interrupcions. A més, també arriba més lluny que mai, ja que té una autonomia màxima de 378 km amb una única càrrega, i ha estat redissenyat per a una nova generació, amb un aspecte més elegant i notablement més atractiu tant a l'interior com, sobretot, en l'exterior de la carrosseria.



Conducció intel·ligent

Per sobre de totes les seves innovacions destaca sense cap dubte la conducció intel·ligent, que es basa en tres noves tecnologies. La primera és el sistema ProPilot d'assistència avançada al conductor. Es fa servir per circular per un sol carril en autopista i facilita la conducció, redueix l'estrès i permet relaxar-se al volant. La segona, el parc ProPilot, canviarà la forma d'entendre l'estacionament. Quan s'activa, aquesta tecnologia pren el control de la direcció, l'acceleració, els braços i la selecció de marxes per guiar automàticament el cotxe fins a una plaça d'aparcament. Converteix la maniobra d'aparcament en una experiència sense estrès i més precisa per a tots els conductors.



Tecnologia E-pedal

La tercera, és l'e-Pedal, una tecnologia revolucionària que transforma la nostra forma de conduir. Permetre al conductor arrencar, accelerar, desacelerar i parar simplement ajustant la pressió sobre el pedal de l'accelerador. Quan el conductor redueixi la pressió sobre el pedal de l'accelerador, els frecs regeneradors i de fricció s'activen automàticament, de manera que el cotxe s'apaga gradualment.

El carro manté la posició, fins i tot en pendents inclinats, fins que el conductor torna a prémer l'accelerador. La reacció de l'e-pedal permet al conductor maximitzar el seu plaer de conducció en carretera. Amb aquest sistema, el conductor haurà de seguir utilitzant el pedal de fre convencional en situacions de freqüència d'emergència.

Però el Leaf no només aporta avantatges en el transport, sinó també quan està parat, ja que les seves bateries es poden utilitzar com a dispositius energètics mòbils. La tecnologia Vehicle-a-Grid (V2G) combina la càrrega bidireccional, fet que permet als vehicles elèctrics integrar-se totalment en la xarxa elèctrica.

Ajuda a millorar la capacitat de gestionar fluxos energètics renovables no programables, de manera que les fonts renovables s'integren millor i resulten més assequibles.