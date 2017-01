El punt feble dels comuns

Els Comuns es posen en marxa per a les eleccions catalanes, i esperen que no siguin abans de l'abril, data prevista per constituir el partit que ajuntarà Iniciativa, Podem, Colau i diverses agrupacions locals. Les seves expectatives es mouen entre dues referències. La mínima són els resultats de Catalunya Sí Que Es Pot a les eleccions catalanes del 27-S. La màxima són els d'En Comú Podem a les eleccions espanyoles del 20 de desembre. En les primeres va aconseguir el 8,9% dels vots i va quedar com la quarta força del Parlament. En les segones, al cap de tres mesos, va assolir el 24,7% dels vots i va ser la candidatura més votada a Catalunya, davant d'Esquerra i de Convergència, que es presentaven separats.

Quines són les seves expectatives en les properes eleccions al Parlament, que encara no sabem quan se celebraran? Si repliquessin les xifres de les darreres eleccions generals, es convertirien en la segona o la primera força parlamentària (depèn de si es reedita l'experiència de Junts pel Sí). Estarien en condicions de determinar el govern i, segons com, d'encapçalar-lo, ja que l'independentisme no sumaria majoria absoluta i s'imposaria una aliança entre integrants del «grup del referèndum», els signants del pacte que va néixer fa uns dies a Barcelona. Però si els resultats fossin com els de les darreres autonòmiques, no tindrien gran cosa a dir. Continuarien en el paper d'actor secundari que permet donar un suplement de gruix a les majories i para de comptar.

El bon paper a les eleccions generals alimenta l'esperança dels Comuns d'esdevenir un protagonista estel·lar al futur de Catalunya. Però no haurien d'oblidar l'arrelada tradició de votar diferent a les eleccions catalanes i a les espanyoles. Això és així des de les eleccions generals del 1977 i les autonòmiques del 1980. A les espanyoles ha guanyat deu vegades seguides el PSC, una vegada CiU i dues En Comú Podem. A les catalanes CiU ha estat el partit més votat vuit vegades, entre elles les cinc primeres, per dues vegades el PSC i una Junts pel Sí.

Si els Comuns pretenen exercir el paper de referent d'esquerres que durant trenta anys va exercir el PSC, és possible que tinguin el seu mateix comportament electoral? Podrien ser víctimes del costum català de votar esquerres a les espanyoles i nacionalista a les catalanes? És una amenaça a la qual s'haurà d'enfrontar el partit de Colau que dirigirà Domènech.