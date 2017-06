Carai noi!!!

Josep Bonavia Ramió girona

No hi puc fer res. És més fort que jo. I no és que me molesti, m´agrada sentir l´admiració i gratitud que m´envaieix quan veig els nois i noies «del cau», els quals manifesten generositat desbordant, i, accepten la responsabilitat implícita, emprada en integrar, de forma amena i divertida, la mai­na­da a la natura, i inculcar-los tot un reguitzell de valors per fer una societat millor. Aixó, m´omple de joia i esperança. És d´agrair que hi hagi un creixent grup de llumetes que amb el seu esforç il·luminen aquest món que l´egoisme s´entussodeix a en­fos­quir. Des d´aquí el meu reconeixement, –homenatge–, a tots els voluntaris i voluntà­ries per utilizar el seu temps lliure a favor d´una societat més solidària, respectuosa, altruista, empàtica, divertida, justa? Gràcies!!!



Més sobre el Trueta

Lluís Torner i Callicó gironA

Fa ben poc, en aquest mateix diari, sortia un article de Joaquim Nadal –exalcalde de Girona– amb el títol de «El Trueta al Trueta» que, molt ben argumetat, evitant qualsevol mena de crítica o confrontació, donava una acurada visió d´aquest tema, d´una especial rellevància, amb relació al capítol de la Sanitat, pel que respecte a la nostra ciutat, i també a bona part de la província, donat el valor que té, per a tota la zona nord, el factor de l´accessibilitat. La mobilitat hi té un important paper, i tenint en compte que la zona sud, ja disposa de l´hospital de Santa Caterina, una i altra estarien convenientment ateses. No sols no seria cap greuge envers la solidaritat metropolitana, sinó una solució d´equilibri territorial.

Sense menysprear l´opció plantejada per l´alcaldessa de Girona en relació amb el fet de situar el nou Trueta a Domeny. Ell planteja una pregunta: S´ha pensat en la possibilitat de procedir a la rehabilitació –ampliació de l´actual– com a possible opció? I en aquest punt, fa una similitud amb l´Hospital de la Vall d´Hebron, que es troba en una situació idèntica, com és la necessitat d´una ampliació i substitució de velles estructures. I en el cas del Trueta hi afegeix: «S´ha calibrat l´impacte territorial, social i econòmic, i el forat que s´esdevindria, en el cas de treure´l del seu emplaçament actual?»

Tot i així, coincidint també amb ell, abans de res, no caldria saber quins plans té la Generalitat, respecte a aquest tema, sobre si ja té algun projecte, i pel que fa a pressupost? I alhora, no seria bo que l´Ajuntament demanés, també, el parer als que som els usuaris, o com a mínim a una representació d´aquests?

Bé! En definitiva, no caldria que, a part de parlar-ne tant i d´anar-hi donant voltes, es comencés a posar fil a l´agulla, tenint en compte la importància que té per a la ciutat i per als usuaris del servei. La Sanitat és cosa de tots, pensem-hi!



La definició d´heroi

Pol Besalú Cassà de la Selva

Segons l´escriptor francès Romain Rolland, un heroi és aquell que fa el que pot: mentre que Paul Brulat defensava que n´hi ha prou un instant per fer un heroi i una vida sencera per fer un home de bé. No sé quin dels dos tindrà més raó, però una cosa està clara, Ignacio Echeverría va complir amb tots dos requisits de llarg. Tots coneixem els fets i destaquem la seva valentia en sortir en defensa d´una dona desconeguda brandant com a única arma un monopatí. No obstant això, no només es tracta d´això, les seves accions van mostrar una infinitat de qualitats i deixen una empremta indeleble en el temps i en les nostres memòries. Perquè Ignacio Echeverría ens ha revelat una cosa per a l´eternitat: la definició de heroi.



Un problema molt proper...

Martí Massegur Lloveras Llambilles

En un futur, ja no llunyà, més proper del que ens pensem, l´automatització i la robòtica afectaran greument la disponibilitat de fonts de treball per a les persones, a escala mundial. Ja és un procés irreversible com ho va ser la revolució industrial, i cal començar a preparar-se per a això ja que serà inútil i més tràgic oposar-se. Els més afectats seran els països subdesenvolupats (o en vies de desenvolupament) a causa de diversos factors com la baixa relació entre professionals contra població i l´alta taxa de natalitat. S´està convertint en assumpte de supervivència que la joventut entengui la importància de la seva preparació acadèmica i, sobretot, que entengui la importància de la planificació familiar, ja que a part de la pressió que estem realitzant sobre els recursos naturals, la disponibilitat d´ocupació per a els nostres fills serà escassa com a conseqüència directa de la tecnologia. Si no intervenim tindrem una alta densitat de població pobrament preparada i sense disponibilitat d´ocupació; una vida lacerant i la problemàtica mundial que s´a­costa als seus habitants quan els robots comencin a reemplaçar els humans a les fàbriques, tallers, magatzems. Potser llavors serà quan es prengui una mica més de consciència.