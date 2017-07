L' ús de xarxes socials per a delinquir

Internet i les xarxes socials s´han convertit en un terreny abonat per cometre delictes de tot tipus. Estafes immobiliàries, receptació, assetjament, hacking, sexting... el ventall és ben ampli, i possiblement anirà en augment.

Segurament les estafes són dels casos més comuns. Ens fan creure que lloguem un apartament que després no existeix, o ens venen una màquina o una eina que a vegades o bé no existeix o pertany a algú que mai se n´ha volgut desprendre.

En algunes ocasions el tema no acaba en l´estafa en si, sinó que amb les dades que han obtingut de la víctima, continuen fent estafes que a més s´atribueixen en un primer terme a la pròpia víctima quines dades han estat indegudament obtingudes. La detecció precoç d´aquestes situacions és molt difícil, ja que en la majoria de pàgines de contactes d´intercanvis i compravendes privades, només apareix un nom i un telèfon o adreça de correu electrònic de contacte, i és un cop contactat, quan es consuma l´estafa, en demanar-nos les nostres dades personals i exigir-nos un primer pagament per començar el tràmit.

Un primer consell seria la prudència, i fiar-nos només d´aquelles pàgines web que ens ofereixen garanties, verificar la titularitat del compte del beneficiari i la seva identitat, cosa que no sempre és fàcil.

Com deia abans, el ventall de delictes que es poden cometre mitjançant les xarxes socials és molt ampli, i poden afectar la nostra intimitat (revelació de secrets), la llibertat (coaccions i amenaces), el nostre honor (difusió d´imatges i comentaris), la nostra integritat moral (assetjament), etc.

L´accés dels menors a les xarxes socials i la seva vulnerabilitat és una de les qüestions que més preocupa quant a l´ús delictiu de les xarxes socials i les noves formes delictives que han anat apareixent. És el cas del sexting (obtenció de fotografies en postures eròtiques per coaccionar després la víctima), el grooming (contactar amb un menor mitjançant internet, el mòbil o similar per quedar amb ell i mantenir relacions sexuals o demanar-li que li faciliti material que pugui ser pornogràfic), o el happyslaping (gravació d´una pallissa o un altre acte delictiu i fer posterior difusió de les imatges).

Tot i que la suplantació d´identitat és una de les modalitats delictives que més s´han incrementat, a la pràctica planteja problemes quan el que s´ha atacat ha estat el dret a l´honor. El Codi Penal es limita a assenyalar que la usurpació de l´estat civil d´una persona es castiga amb pena privativa de llibertat de sis mesos a tres anys.

Encara que sembli un joc de paraules, el concepte d´identitat d´una persona no sempre coincideix amb el concepte d´estat civil, que és el que diu la norma. Com diu la Jurisprudència, perquè es doni el delicte d´usurpació d´estat civil es requereix que la suplantació sigui persistent i continuada, i no merament momentània o parcial, cosa que no sempre es dona en els casos de suplantació d´identitat per crear per exemple un perfil fals a les xarxes socials.

Una recent sentència de l´Audiència Provincial de Madrid ha qualificat la suplantació d´identitat per crear un perfil fals a les xarxes socials com un delicte de falsedat en document privat, entenent com a tal l´arxiu electrònic on line del perfil creat amb la identitat d´una altra persona. La definició de document que es fa en l´article 26 del Codi Penal és àmplia, i en ella no només té cabuda el document en paper, sinó també l´arxiu electrònic, que pot contenir la mateixa informació que el document en paper.

En tot cas, la gravetat de la conducta requereix un millor tractament normatiu. De fet està prevista una reforma del Codi Penal (una més, com no) per donar entitat pròpia (diferenciada de la usurpació d´estat civil) als delictes de suplantació d´identitat on line, amb penes previstes privatives de llibertat de sis mesos a dos anys.

Veurem si la pròxima reforma penal dona resposta a aquest problema, cada vegada més recurrent i freqüent, i especialment greu.