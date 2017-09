Responent al Sr. Manel Salvador

Francesc Esteva

Agraeixo l´article del sr. Manel Salvador «No és això Sr. F. Esteva, no és això» responent al meu article «El que diuen i el que fan» i li responc sobretot perquè el seu article planteja arguments i es respectuós en un moment que no se sol respondre d´aquesta manera quan un no està pel procés.

Diu, i és veritat, que un 80% dels catalans demanen una votació (jo penso que una de veritat) i creu que per això s´hauria de concedir. Jo estic d´acord que s´haurà de votar per solucionar el conflicte, però ara no es donen les condicions democràtiques mínimes, com poden ser les recomanacions de la comissió de Venècia (pot veure la meva proposta en l´article «El xoc de trens està servit», que va ser publicat ahir en aquest mateix diari). Però també li haig de dir que, en les enquestes, també es diu que un 65% dels catalans estaria d´acord amb una solució federal que doni més competències a Catalunya i això s´amaga o simplement es menysprea d´entrada, quan segurament és la base per a la solució.

M´ha agradat molt que s´interessi pel problema de com es veu el tema català en l´àmbit internacional perquè allunyar-se d´aquesta baralla de carrer que tenen els governs ajuda a veure les coses amb perspectiva. Crec que acceptarà que el referèndum de l´1-O no té suport de cap govern d´Europa ni del món occidental. Una altra cosa és que alguns grans rotatius es facin ressò del problema, que hi és, i es mostrin favorables a diàleg i acords. He buscat als diaris que cita i hi he trobat de tot, des de Le Figaro que té un editorial contrari fins a qui demana un referèndum, però cap dona suport a la proposta de l´1-O. El tret bàsic és que tots diuen que cal dialogar i inclús alguns assenyalen el govern d´Espanya perquè és el que té la part més important de responsabilitat (jo també ho crec així) en aquesta manca de diàleg.

La segona cosa és la que es refereix al que va fer Cameron i al que podria fer la Sra. Merkel. No m´agraden els futuribles i, per tant, no parlaré de què faria la Sra. Merkel. Sobre Cameron li diria que mirés quan va ser la primera vegada que els escocesos varen demanar un referèndum i la data de quan es va celebrar i si durant aquests anys el govern escocès va creure convenient saltar-se la llei perquè no li feien cas. Veurà que els escocesos varen esperar pacientment fins que varen trobar el moment de pactar. Per això el Sr. Salmond, el líder dels escocesos que va pactar amb Cameron, va dir fa pocs dies que creia que els catalans havien de tenir un xic de paciència si volien fer un referèndum en condicions.

Finalment li diré que comparar la situació dels catalans amb la falta de drets dels negres em sembla un salt en el buit difícilment entenedor. Que el facin córrer per la xarxa alguns exaltats d´aquells que tot s´hi val no m´agrada, però em costa de creure que una persona que sembla assenyada com vostè pugui caure en aquest parany.



Gens de vergonya

f. xavier roca font palau-saverdera

n Sempre faig escrits curts, avui més curt, senyors del Govern espanyol, no tenen vergonya.