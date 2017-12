Els grans s'han tornat joves

Al camp es naixia tu i es moria vostè. En els últims segles, els poderosos vivien en el vostè i els necessitats en el tu. En la lògica de la societat de mercat el tracte de cortesia l'imposen els venedors. El low cost tuteja, però ni en un hotel de cinc estrelles, ni en una alta joieria se saluda amb «hola, nois» ni als nois. Als bancs suïssos es tracta de vostè en tots els idiomes cotitzats. Als bars i a les botigues corrents, dependents i cambrer joves saluden amb un «què voleu, nois?». Al marge de l'edat del client. Als nens de l'inici dels setanta no els tractaven així des que María Luisa Seco presentava Un globo, dos globos, tres globos, programa infantil.

En els últims 60 anys els nens han passat de ser uns tutejats als quals s'ordenava i cridava a ser tractats com dibuixos animats («Hola, barrufet») que es dirigeixen al mestre pel nom i de superior (amb tots els drets) a inferior (amb tots els deures). Quan els nens d'abans deixaven de ser-ho eren tu si començaven a treballar. Si anaven a la Universitat eren vostè per al catedràtic i tu per al professor.

La societat de mercat aprecia els diners i la joventut, que és patró de riquesa i un capital que es va gastant. Com més s'envelleix a la vida, més es rejoveneix en el tracte. Avui és «Hola, nois» i fa 15 anys «Què vol senyor?», «Què vol, senyora?». El «senyor» (que era un tractament i un ponx del franquisme) va ser una blasfèmia durant la transició, la moguda i tot el felipisme, quan es va encunyar el tuteig de càrrec: «mira, ministre».

Ara ens han fet baixar el tracte de cavaller com si ens haguéssim fet fora del cavall i hem passat a «nois», una edat de la que la vida ens va descavalcar.