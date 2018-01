Treball o família, posats a triar

Clara Tomalin és potser l'autora de biografies més famosa del país que encarna el gènere, vegi's Gran Bretanya. Després de penetrar fins a les entranyes de Charles Dickens o Jane Austen, la redactora en cap literària de publicacions com el Sunday Times ha escrit una autobiografia llenguda, sense ometre els seus amors amb escriptors als quals el seu gelós marit perseguia amb cotxe per atropellar-los.

Una vida pròpia o La vida que em pertany són traduccions discutibles d' A life of my own, on Tomalin executa una màxima que la persegueix des que la va esbossar per primera vegada en un programa radiofònic. «Diria que la meva feina és tan important per a mi com l'amor de la meva família». Convindria matisar que sobre la inquisitiva escriptora s'ha abatut el variat repertori de la tragèdia. No obstant això, encara avui escandalitza els flemàtics britànics, en especificar que «pots perdre tota la teva família. En canvi, la teva feina no es perd». La seva posició empitjora en explicar-la.

Ha arribat l'hora de generalitzar. L'última frontera dels addictes a la feina consisteix a sobreposar expressament la seva obsessió a les relacions amb el cercle íntim que la tradició sacralitza. L'impacte del manifest de Tomalin no només resideix en el fet que sigui cert, sinó a fer apilament del valor necessari per admetre-ho en públic. És clar que en la seva autobiografia no considera irreverent descriure el seu idil·li de dona madura amb un Martin Amis en la vintena.

Hi ha treballs absorbents que són verí per a una família en condicions. El cinema no plasma un sol policia ben casat, amb les novel·les de Donna Leon o Petros Màrkaris com a cridaneres excepcions. No obstant això, també hi ha llocs de treball fascinants en què la família queda arraconada. La possibilitat de la comparació no es contempla amb la mateixa asèpsia entre els bàrbars del Nord o els llatins del Sud, on el cercle familiar es dona per descomptat.

Baixant de les passions als números, l'últim baròmetre del CIS estableix amb singular fredor que un 83 per cent dels espanyols concedeixen a la família una puntuació de deu, la màxima de l'escala. Per calmar els escèptics, la pregunta del sondeig no detalla si el concepte inclou els cunyats. Encara resulta més significatiu que menys d'un u per cent dels enquestats valorin al seu àmbit familiar per sota del notable, d'un set. La conclusió estadística és que amb prou feines uns milers de ciutadans sostindrien la preeminència de la seva ocupació per sobre dels seus afins. I això que la meitat dels sondejats donen un deu a les seves feines, un entusiasme que obligaria a revisar la validesa d'un treball que assigna guanyadors d'unes eleccions generals.

Posats a triar entre treball o família, la disjuntiva tampoc es planteja amb equanimitat segons se li plantegi a l'home o la dona. Una part inconfessable del xoc provocat per Tomalin es deu a la seva condició femenina. Per sobre de la ficció de les qüestions resoltes, segueixen vigents l'estereotip i l'ambició diferencial, o l'agressivitat adjudicada per endavant. Zapatero ingressarà a la història com el campió de la paritat reconegut a tot el món. No obstant això, els ministres del seu primer Govern tenien una mitjana de tres fills, per un plançó per a les ministres. És una dada aclaridora sobre la incompatibilitat entre família i carrera professional, que encara s'imposa a la meitat de la població.

Els espanyols estimen o almenys necessiten les seves famílies, però aquesta predilecció no es transmet a l'organització social. Si fos així, i en comptes de sacrificar la família per salvar la feina, es podria sacrificar el treball per salvar la família. No obstant això, la segona opció està clarament subordinada a la primera, tot i tractar-se d'un país amb famílies de deu. A més, la visió romàntica trontolla en introduir la perspectiva acerada del consumidor. Davant del cirurgià o al pilot d'avió, no preocupa tant la devoció familiar d'aquests singulars professionals com la seva concentració absoluta en el treball. En cos i ànima, si no es tractés d'una redundància.

Quan se li plantejava a Susan Sontag el dilema entre la música clàssica i el rock, admetia la sobirania de la primera i afegia «però, per què hauria de triar?». Pot aplicar-se aquesta tàctica elusiva a la convivència entre treball i família, on la resposta més elegant també sembla britànica. «Dono més importància a la meva feina que a la meva família, i la meva família ho comprèn».