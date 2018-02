El sacrificat

Notes sobre els missatges de Carles Puigdemont a Toni Comín, revelats per Tele5 i que es van convertir en tema de la jornada.

1 – «Els nostres ens han sacrificat». Aquesta primera persona del plural situa la línia divisòria entre un «nosaltres», el grup de Brussel·les, i un «ells», els que romanen a Catalunya. Tots dos engloben alhora Junts i ERC. L´exili produeix aquesta mena d´efectes psicològics.

2 – «Només espero que sigui veritat que gràcies a això poden sortir de la presó tots». De què parla? Potser té notícies d´un pacte entre l´Estat i «els nostres»? ¿Algú ha pactat la renúncia a investir Puigdemont a canvi d´una actitud tova de la fiscalia caps als presos d´Estremera i Soto del Real, i fins i tot cap al grup de Brussel·les («vosaltres sereu consellers»)? L´autor del missatge ha d´aclarir a què es referia amb aquestes paraules.

3 – Va ser al matí quan Roger Torrent va anunciar que ajornava el debat d´investidura. La bateria de missatges de mòbil és de cap al vespre. La frase «suposo que tens clar que això s´ha acabat» la va teclejar si fa no fa a la mateixa hora en què penjava un vídeo de fermesa a les xarxes. «Soc humà i hi ha moments que també jo dubto», va tuitejar l´endemà. Uns «dubtes» que encara eren vius i roents deu hores després del fet que els havia motivat. Amb qui va parlar entremig?

4 – Si Puigdemont es torça un peu baixant una escala, Soraya Sáenz de Santamaría dirà que l´entrebancada palesa la der­rota del procés i l´encert del Govern espanyol. Per dolorós que els resulti veure l´enfilall d´esclats de joia unionista, tant Junts com ERC hi sortirien guanyant si optessin per ignorar les reaccions de la Moncloa i per no deixar que els imposi l´agenda per passiva.

5 – Toni Comín és d´Esquerra, el partit de Roger Torrent, que proclama Puigdemont com el seu únic candidat però es deleix perquè sigui ell mateix qui faci el pas al costat. A Comín li retraten una pantalla de mòbil, plena de material comprometedor, quan l´està llegint a tocar de les càmeres de televisió en un acte públic. Imatges robades sense consentiment, afirma. La presumpció d´innocència ha d´anar davant de tot, però aquests dies la sospita va barata.

6 – Com en diem, d´aquest expedient? Amb quin nom passarà a la història, ni que sigui en lletra menuda a peu de pàgina? Mobilgate? Lovainagate? Comingate? Ximpleriagate?