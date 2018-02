Amazon i el cost sanitari a Espanya

Els espanyols estem justament orgullosos del nostre sistema sanitari, però també excessivament encaixonats en el localisme de les nostres administracions autonòmiques respecte a un tema universal. Potser per això, hem adoptat una visió providencialista consistent a demanar més i més diners a l'erari públic per atendre les nostres necessitats mèdiques, cosa que ja no pot mantenir-se en temps de precarietat. Embrancats a veure l'arbre de la batalla públic / privat, no mirem el bosc de mantenir aquesta sanitat pública amb què tant ens identifiquem.

Amb l'acceleració de la societat del coneixement, la humanitat ha aconseguit avenços prodigiosos en diagnòstics i tractaments mèdics. La salut és un bé de demanda pràcticament infinita resoluble només utilitzant noves pràctiques per dispensar els seus serveis. Necessitem aproximar-nos amb noves mentalitats en què es deixi per a l'expert humà (metges i infermers) aquelles tasques que una màquina digital no pugui o no hagi de fer.

En una societat amb esperances de vida formidables, l'aspiració a «una sanitat gratuïta, universal i de qualitat» pot ser un eslògan populista, si no canviem l'òptica de l'assistència sanitària. Avui no comprem com ahir, ni ens allotgem de la mateixa manera i així podem seguir amb multitud de necessitats que satisfem de forma diferent amb la digitalització.

Un exemple dels nous actors presents és Amazon. Una empresa basada tant en una depurada logística, com en la intel·ligent explotació del seu «núvol» digital. S'ha convertit en una mena de «superman» per a la reducció de costos en tots els sectors en què ha irromput. El seu model per aconseguir aquesta capacitat de deflació consisteix en un gran volum d'operacions amb beneficis baixos, i en la desintermediació entre client/usuari i fabricant/proveïdor (de serveis).

Davant la incapacitat del Govern dels EUA per donar una fórmula que permeti rebaixar el cost de la sanitat, Amazon, al costat de JPMorgan Chase (el principal grup financer per actius dels EUA) i Berkshire Hathaway el gran conglomerat de Warren Buffett (que entre els seus principals negocis inclou les assegurances mèdiques) han decidit investigar sobre allò que la Digitalització pot fer a favor de la reducció d'aquests costos. Això té una doble lectura, la primera va dirigida a aconseguir estalvis per als seus propis empleats, la segona és universal i consisteix a conèixer el que pot ajudar la Digitalització per controlar les despeses en els sistemes de salut sense reducció del nivell actual d'eficàcia. Paradoxalment, quan l'obra esperança de l' Obamacare està sent desmantellada per Trump, la tecnologia intentarà que el ciutadà americà quan es posi malalt no estigui irremeiablement abocat a recórrer a uns serveis mèdics acostumats a factures poc menys que immorals. Per ser justos, cal no deixar de ressenyar els esforços d'Apple i en menor mesura d'Alphabet i Microsoft per encarar aquest problema.

Vull pensar que alguna cosa està canviant en el capitalisme i que aquestes corporacions són sinceres a presentar-se amb la promesa d'afrontar els creixents costos que qualifiquen de «tènia famolenca i descontrolada». Reconeixen que encara no tenen respostes sobre com fer-ho, però no accepten la insolubilitat del problema. L'important és la promesa que estan disposats a finançar esforços en R + D poc menys que exhaustius, per procedir a continuació a un experiment a escala real amb el milió de treballadors nord-americans que estan en les seves nòmines. Reconeguem que cap estat europeu està en condicions d'afrontar una tasca com aquesta, i molt menys fer-ho amb la flexibilitat d'una estructura com la creada per Amazon, JPMorgan i Berkshire.

Sense apriorismes ideològics, el missatge que els responsables sanitaris espanyols haurien de retenir és que la tecnològica Amazon i altres dos gegants es declarin necessitats i obsessionats amb proporcionar serveis de baix cost i bona qualitat, tractant de tallar el nus gordià de costos en constant augment. Es tracta d'utilitzar tecnologia per reduir costos sense perdre qualitat. Només els professionals podran certificar-ho i aquesta és la seva gran responsabilitat en la difícil hora del cost/benefici. Òbviament el paper de la màquina a l'hora de diagnosticar no serà el mateix que en el moment de receptar o d'anar al quiròfan, tampoc en la de definir la salut pública, etc.

Com tot camí que es comença a dibuixar, és difícil determinar amb exactitud quina tecnologia s'emprarà, ni quines partides específiques es reduiran i sobretot endevinar en quina mesura, tecnòlegs i metges sabran treballar junts davant de problemes complexos En cas d'aconseguir solucions raonables els tres grans blocs geopolítics s'acabaran beneficiant: Amèrica tindrà un marc per a un Obamacare més adaptat al digital; la Xina, amb un sistema de salut per construir, podrà començar-lo des d'una òptica digital i en la socialdemòcrata i protectora Europa podrem, per fi, adaptar els nostres vells sistemes als nous temps. La notícia que Amazon vol domesticar la inflació dels costos mèdics continua una tendència pròpia de la Digitalització, en què visionaris com Jeff Bezos, Bill Gates i Elon Musk han assumit rols que tradicionalment han correspost al seu govern ja sigui gastant centenars de milions de dòlars en recerca bàsica, enviant coets a l'espai, revolucionant la infraestructura necessària per a la Quarta Revolució industrial o construint noves companyies d'atenció mèdica. Pot resultar inquietant que corporacions amb ànim de lucre creïn una nova institució, ara sense ànim de lucre, per fer el que ha fet la institució sense ànim de lucre més important per a elles: el govern federal dels EUA. És com si el treball de governabilitat s'externalitzi a través de corporacions privades. La companyia estarà «lliure d'incentius i restriccions per generar guanys» Què vol dir declarar-se lliure d'incentius lucratius, en lloc de guanys reals? No està clar, però poc ens importa en aquest moment. Europa és un secundari en matèria digital i només queda: observar i aprendre. Després podrem optar políticament amb coneixement de causa.