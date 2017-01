Tossa licita les obres per ampliar La Nau i traslladar-hi el nou consistori

L'Ajuntament de Tossa de Mar ja ha obert el concurs públic per adjudicar, conjuntament, el contracte d'elaboració del projecte i l'execució de les obres d'ampliació de l'edifici La Nau per poder traslladar-hi el nou consistori. La licitació, que va sortir publicada ahir al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) té un pressupost de 670.000 euros (impostos exclosos) i el termini per presentar les ofertes finalitzarà el 30 de gener.

Actualment, l'edifici consistorial es troba ubicat al carrer de l'Església, al nucli antic del poble, i alberga: alcaldia, informàtica, tresoreria, intervenció, la sala de plens i recursos humans. Tot i això, alguns dels serveis municipals com serveis tècnics o medi ambient, ja es troben situats a l'edifici de La Nau, situat a l'entrada de la localitat selvatana. «La idea principal és la d'unificar l'Ajuntament en un únic edifici amb millor accés i amb les condicions d'accessibilitat, per tal de poder donar el millor servei possible i reduir la despesa que suposa tenir dos edificis en funcionament» va explicar ahir el regidor d'Urbanisme i Obres, Manuel A. Mohedano (TU).

En relació amb l'ampliació, Mohedano va precisar que es vol aconseguir «espais oberts i moderns» que permetin «optimitzar els serveis que s'ofereixen des de l'Ajuntament». Per la seva part, l'alcaldessa, Gisela Saladich (TU), va detallar que l'actuació consistirà a aixecar una tercera planta a través d'un sistema modular, en la qual s'ubicaran totes les dependències de l'Ajuntament. Actualment La Nau està formada per: una planta baixa on hi ha l'oficina municipal de Turisme, recaptació i un bar; la primera planta, on es troben tres sales polivalents en les quals es realitzen conferències, reunions o taules de treball; i un segon pis que ocupen la televisió local i les dependències del consistori. «Es tractarà d'instal·lar una estructura prefabricada, de manera que la resta de l'edifici podrà seguir funcionant amb normalitat, perquè no cal parar res» va destacar Saladich. Justament a la partida d'inversions del pressupost d'aquest 2017, ja hi ha prevista una partida de 210.000 euros per a aquesta actuació i en el de 2016, una altra de 200.000 euros més.

De moment, no hi ha data prevista per a l'inici de les obres, ja que primer s'ha d'elaborar el projecte. Tot i això, segons l'anunci de licitació, una vegada adjudicat el contracte el termini serà de tres mesos per a la redacció del projecte i cinc mesos per a l'execució de les obres. Les ofertes ja es poden presentar, fins al 30 de gener, al registre general d'entrada de l'Ajuntament.



L'edifici del centre

Pel que fa a l'actual edifici de l'Ajuntament ubicat al nucli antic, l'equip de govern (TU) ja té diferents idees. «Hi hem estat donant moltes voltes, i, en un principi, una de les propostes era tirar-ne una part a terra perquè l'església pogués tenir una plaça a tot el voltant», va explicar l'alcaldessa. «Tot i això, Benestar Social també tenen un projecte que està molt bé i potser farem un hotel d'entitats i ho ajuntarem tot», va afegir Saladich, remarcant que això permetria donar activitat al centre del poble.