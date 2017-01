Riera de Cabanyes sol·licita la nul·litat de sentència en el cas de la dona de Vidreres

La companyia d'aigües Riera de Cabanyes va demanar ahir al Jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners, la nul·litat de sentència en el cas de la dona de Vidreres acusada d'haver punxat la llum i l'aigua a la casa on viu de forma il·legal amb la seva filla de 18 anys des del juny passat. Segons va assegurar ahir la companyia, no es van presentar a la vista oral celebrada dilluns perquè no van rebre la citació judicial, motiu pel qual demanen la nul·litat de sentència. Va ser aquesta absència i el retard de mitja hora del representant de la companyia elèctrica Endesa el que va motivar al fiscal a demanar l'absolució per a l'acusada. El jutge ho va acceptar i el cas va quedar vist per sentència.

Les parts demandants, Endesa i Riera Cabanyes, reclamaven a la dona, que viu a la urbanització Aiguavia Park, un deute de 1.958,37 euros i de 1.191,03 euros, respectivament.