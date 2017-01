Com cada 20 de gener –diada de Sant Sebastià– Tossa celebra una prometença ancestral: el Vot del Poble, conegut popularment com El Pelegrí. Enguany el Pare Pelegrí és José Antonio Gómez Cerrato. El rector, seguint l´ordre cronològic de la llista de peticions, ha designat la persona –el Pelegrí– que durant dos dies representarà la Vila. Fins avui, el seu nom s'havia mantingut en secret. Al voltant de les 7 del matí Pelegrí, vestit amb l´hàbit tradicional, ha sortit d´una estança interior de l´església per a participar en la missa solemne en honor del sant, coneguda com El Cantar.

Diu la tradició que la pesta es va abatre sobre la vila i els tossencs varen demanar la intercessió de sant Sebastià, prometent que anirien perpètuament tots en pelegrinatge fins a la seva capella més propera. L´epidèmia desaparegué i els vilatans compliren el seu vot. Anys després, demanaren i reberen autorització eclesiàstica per en­viar un sol home en representació de tot el poble fins a Santa Coloma de Farners. Així va néixer el Pelegrí... i així ha continuat fins els nostres dies.

Després de la missa, el Pelegrí, juntament amb les autoritats municipals, els obrers de Sant Sebastià i els fidels, acompanyaran el tabernacle del sant a la capella del Socors, on restarà fins l´endemà tot esperant el retorn del Pare Pelegrí. A partir d´aquest moment el Pelegrí comença realment el seu pelegrinatge, de 40 quilòmetres, fins a Santa Coloma de Farners.