Almenys un intoxicat per fum en l´incendi d´una casa a Tossa

Incendi d'habitatge de matinada a Tossa de Mar amb almenys un intoxicat per inhalació de fum.

El succés s'ha desencadenat quan faltaven pocs minuts per les sis de la matinada i els mateixos inquilins han alertat el 112 que veien molt de fum que sortia de la planta baixa de casa seva.

L'immoble es troba situat al carrer de les Alzines, on ràpidament s'hi han desplaçat els efectius d'emergències (Policia Local de Tossa, Bombers i el SEM).

Els Bombers han actuat amb sis dotacions i han treballat per apagar unes flames que han afectat la planta baixa i el garatge. Pels volts de tres quarts de set del matí, l'han donat per apagat.

Segons fonts del cos d'extinció d'incendis, la forta fumerada ha deixat almenys una persona intoxicada per inhalació de fum. Es tracta d'un home que el SEM ha evacuat en estat lleu amb ambulància fins a l'hospital de Blanes.

Aquest matí està previst que l'arquitecte municipal vagi al domicili afectat per l'incendi per mirar si hi ha algun tipus de dany estructural.