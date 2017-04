Jutgen una parella acusada d'intentar assassinar un familiar a Amer

L'Audiència de Girona va començar a jutjar ahir una parella acusada d'intentar assassinar un familiar d'una ganivetada el 2 de maig del 2015 a Amer.

La fiscalia i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, acusen la parella d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa amb un agreujant de traïdoria i demanen una condemna de 10 anys de presó per a cadascun. Sostenen que la parella es va posar d'acord per perpetrar l'atac.«Es van posar d'acord per agafar un tornavís i una arma blanca tipus ganivet o navalla i es van dirigir cap a un habitatge del carrer Bassegoda amb la intenció d'acabar amb la vida del cosí de la processada», sostenen les acusacions.

Aleshores, continuen relatant, la dona va fer sortir el seu cosí al pati i l'autor material de la punyalada va aprofitar el moment per assestar-li la ganivetada al costat dret del pit. A continuació, els acusats van fugir deixant la víctima, ensangonada, estès a terra.

«Va ser molt ràpid, vaig anar a demanar-li explicacions a la meva cosina perquè havia llançat una joguina contra la porta, quan ell va obrir i em va clavar la ganivetada», va declarar ahir la víctima al judici.

L'home va assegurar que ell no havia tingut desavinences prèvies amb el principal acusat però que la relació familiar era molt dolenta.

L'origen de la mala maror és, segons la víctima, que el seu pare li havia recomanat a la seva cosina que no es casés amb l'agressor i una disputa per un pis que li volien comprar a l'acusada. Durant un any, es van arribar a creuar fins a deu denúncies.

La víctima va explicar que es va poder aixecar i entrar a casa per trucar al telèfon d'emergències 112. La ganivetada li va afectar el pulmó i l'home va necessitar tractament mèdic i quirúrgic i 74 dies per curar-se.

En defensa pròpia

L'acusat, representat pel lletrat Joan Pere Zapata, va assegurar que no tenia cap mala relació amb la família de la seva parella. Segons el seu relat, el 2 de maig del 2015 la víctima el va agredir primer. «Jo entrava amb la moto i em va empènyer contra la porta del garatge», va explicar.

L'home va afirmar que li va fer una ferida al dit i que no va entendre per què l'agredia. La víctima va negar que agredís l'acusat i va dir que es va fer la ferida tot sol.

Més tard, el processat va anar a veure la seva dona per explicar-li el que havia passat i quedar per anar a posar una denúncia als Mossos. Segons l'acusat, quan van anar a buscar el cotxe per anar a comissaria, es van tornar a trobar amb el cosí. «Ell m'esperava per matar-me dins del pàrquing», va afirmar l'home, que va detallar que es va limitar a defensar-se.

A les mans assegura que no hi duia cap arma, només unes claus de les quals hi duia penjada una petita navalla de clauer. «Vaig fer un gest perquè em deixés estar però no li vaig clavar», hi va afegir l'acusat, assegurant que va ser una ganivetada accidental.

L'acusada, que només va respondre a les preguntes del seu advocat, va negar que formés part de cap pla predeterminat per matar el seu cosí. La dona va afirmar que es va autoinculpar perquè volia protegir el seu home. De l'agressió va dir que només va veure «un gest» i que la víctima queia a terra, però no s'imaginava la magnitud de l'atac.