Blanes apadrina dijous el primer sorteig de la Grossa de Sant Jordi

La primera edició del sorteig de La Grossa de Sant Jordi 2017 comença el compte enrere. L'estrena del nou producte de Loteria de Catalunya tindrà lloc aquest dijous a les 12:15 hores a l'escenari del Teatre de Blanes i compta amb el suport de l'Ajuntament d'aquesta ciutat. El municipi selvatà ha estat l'escollit per apadrinar el nou sorteig per ser la localitat on es va repartir el primer premi de la Grossa de Cap d'Any 2016.



Aquest primer sorteig de La Grossa de Sant Jordi, que té lloc el mateix dia que se celebra el 30è aniversari de Loteria de Catalunya, vol convidar els ciutadans de Blanes a participar-hi. L'encarregat de donar la veu a l'auditori serà en Ferran Aixalà. De fet, tres persones del públic, escollides a l'atzar, seran les mans innocents encarregades de prémer el botó del cinquè, quart i tercer premis. Els padrins del segon i primer premis seran, respectivament, Edgar Gómez, cantant de l'anunci publicitari de La Grossa de Sant Jordi, i Ricard Borrell, propietari de l'estanc del Mercat de Blanes on es va vendre el primer premi de La Grossa de Cap d'Any 2016.



El primer sorteig de La Grossa de Sant Jordi surt amb una tirada de 12 milions d'euros, 10 milions en paper i 2 milions en suport virtual (el bitllet a través del terminal i per la compra on line). En total estan a la venda 80.000 números, del 00000 al 79999, a un preu de 5 euros el bitllet. Els bitllets es podran adquirir fins a una hora abans del sorteig per internet, al web de Loteria de Catalunya, als 2.000 punts de venda que actualment comercialitzen tots els productes de Loteria de Catalunya.