Un impulsor de l'excel·lència turística a la Costa Brava

Jorge Noguera Batlló. L'empresari lloretenc va morir dilluns passat a l'edat de 67 anys. Era propietari de l'hotel de cinc estrelles Santa Marta de Lloret i un dels fundadors del Club d'Economia o del Rotary Club

Una persona sociable, disposada a ajudar sempre i que defensava el turisme de qualitat i la Costa Brava arreu del món. Així descriuen els amics i companys de professió Jorge Noguera i Batlló, l'empresari de Lloret de Mar que va morir dilluns passat als 67 anys.

Nascut a Barcelona, els seus pares, Marta Batlló i Josep Noguera van inaugurar. el 14 de juny del 1958. l'exclusiu hotel Santa Marta al costat de la platja de Santa Cristina de Lloret. D'entre els seus quatre germans, va ser ell qui va assumir la direcció del negoci familiar que va acabar convertint en un dels establiments més emblemàtics i luxosos de la Costa Brava. Sota la seva gestió, aquest prestigiós hotel va créixer en grandària i qualitat fins a tres ocasions: de les 20 habitacions que tenia inicialment es va passar a les 76 que té actualment, es van introduir nous serveis com una planta d'Spa o un espai per carregar vehicles elèctrics, i fins i tot es va habilitar un heliport en els jardins de la finca rodejada per 7 hectàrees de bosc. La recompensa a tot aquest esforç va arribar l'any 2008 quan, coincidint amb el mig segle d'història de l'hotel, el Santa Marta va elevar la seva categoria de quatre a cinc estrelles.

Més enllà de ser propietari d'aquest icònic establiment, Jorge Noguera va ser un dels impulsors de l'excel·lència turística tant de Lloret com de la Costa Brava. «Era un dels grans com el senyor Jordi Comas i el trobarem molt a faltar perquè en aquest moment, no hi ha gaires persones que tinguin tant lideratge com tenia ell», recorda Cristina Cabañas, presidenta de Guitart Hotels. I és que va ser amb el seu difunt marit, Climent Guitart, amb qui, entre altres persones, va fundar el Club d'Economia l'any 1989 i del Rotary Club el 1986, del qual també va ser tresorer, secretari i president. L'Hotel Santa Marta acull les reunions rotàries de Lloret des de la seva fundació.

També va ser un dels socis fundadors i president de Costa Brava Hotels de Luxe i durant 18 anys va ser delegat d'Espanya i Portugal de Relais & Châteaux, una cadena hotelera de luxe que abasta els cinc continents. «El Santa Marta va ser el primer hotel de tot Espanya que va entrar a formar-ne part l'any 1960 i hi va estar 44 anys, fins al 2004. Això és tot un èxit», valora Xavier Rocas, l'actual delegat d'Espanya i Portugal de Relais & Châteaux. «Defensava sempre arreu del món, aquest trosset del mediterrani que és la Costa Brava», assenyala Cabañas qui afegeix que Noguera «s'enrolava a totes les iniciatives que hi havia per defensar un turisme de qualitat». «El trobaves en tot el que estigués relacionat amb el turisme i l a Costa Brava. Era un emprenedor i va convertir el Santa Marta en una institució pels hotelers», subratlla Rocas.

Jorge Noguera Batlló també era soci de la funerària Sant Romà i del Gremi d'Hotelers de Lloret. A més, l'any 2007, va rebre el premi Josep Pujol i Aulí del Patronat de Turisme de la Costa Brava per la seva trajectòria com a propietari i gestor al capdavant del prestigiós hotel familiar.



«Bona persona i amable»

Més enllà dels seus lligams professionals, Noguera és recordat com a persona amb paraules amables per part dels que el van conèixer. «Era un molt bon home, un exemple de persona oberta, que li agradava la broma i que a l'hora de la feina era molt seriós i molt rigorós», recorda l'exalcalde lloretenc, Romà Codina, qui afegeix que l'empresari era «l'ànima del Rotary» i que «ha deixat un empremta molt important a Lloret». «Estava sempre al servei de tothom quan el necessitaves, buscava la solució als problemes i era una persona molt implicada amb el poble i preocupada pel medi ambient», subratlla Codina. I és que Noguera també va ser un dels fundadors de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF), juntament amb l'exalcalde Jordi Martínez. «Tenia diverses propietats forestals i van decidir gestionar actuacions com arreglar els camins o ajudar als Bombers», explica Enric Martínez, coordinador comarcal a ADF Lloret -Selva Marítima.

En aquest sentit, el també regidor lloretenc recorda que el 2011, van ser Martínez i Noguera qui el van anar a buscar perquè crees un cos de voluntaris per a l'ADF. «Era un pioner. L'hotel Santa Marta va ser el primer de Lloret a tenir dos remolcs d'aigua amb autobomba per extingir focs», ressalta Martínez qui destaca que l'empresari era «amic dels seus amics, molt proper i bona persona». «Quan dues persones estaven enfrontades, ell sempre intentava mitjançar per buscar una solució i posava tot el que tenia a disposició dels altres», ressalta. Paraules semblants a les de Cristina Cabañas qui coneixia Jorge Noguera des de la infància. «Era un apassionat de la pesca i un gran jugador de dòmino», recorda amb afecte realçant que com a persona era «molt sociable, preparat per rebre els seus amics, tenir una paraula amable i donar bons consells». «Era un senyor dels de veritat» destaca l'empresària lloretenca. Una percepció que també té l'actual alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, qui ressalta que el propietari del Santa Marta era un «senyoràs». «Era una persona de bon tracte, amable i que feia molta vida social amb els seus amics». Jorge Noguera i Batlló estava casat amb Pilar Talleda Roquet i tenia tres filles: la Marta, l'Andrea i la Pilar Elena.