Detenen tres homes a Lloret que duien unes 1.150 càpsules de «gas del riure»

La Policia Local de Lloret de Mar va detenir el 23 de juny passat tres persones de nacionalitat britànica per un presumpte delicte contra la salut pública. Durant la intervenció, els agents van comissar 1.146 càpsules de 8 grams cadascuna d'aquestes que contenia òxid nitrós, una droga coneguda com el «gas del riure». També els va interceptar 34 dosis d'èxtasi, 10,8 grams de cocaïna i 15 més de marihuana. Els tres homes s'havien «infiltrat» en un grup de la mateixa nacionalitat que tenia contractada una festa de música, navegació i bany amb l'objectiu de vendre la droga. «Els dispositius que fem abans de dates assenyalades com la revetlla de Sant Joan ens permeten fer aquesta tasca preventiva i neutralitzar possibles delictes» va dir el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Lluís Llirinós. La policia ha traspassat les diligències als Mossos d'Esquadra per tal que continuïn amb la investigació.