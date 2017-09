El jutge de pau de Vidreres mor atropellat per un 4x4 quan anava en bicicleta a Sils

Nou accident mortal a Sils, en aquest cas en el nucli urbà de la població, en 72 hores. El jutge de Pau de Vidreres, Jordi Joan Vidal Llorca, va perdre la vida ahir al matí quan anava en bicicleta després que un tot terreny l'atropellés. El conductor del vehicle, de 76 anys, està imputat com a presumpte autor d'un homicidi imprudent greu. Es dona el cas, segons les primeres investigacions policials, que el conductor del 4x4 va agafar la rotonda on va tenir lloc el sinistre viari a l'inrevés. És a dir, per l'esquerra. Això va provocar que atropellés el ciclista i que el vidre del cotxe quedés destrossat.

La víctima va tenir tanta mala sort que va caure fatalment contra la vorera. El fort cop que va rebre en caure a terra va fer perdre la vida al ciclista. Tot i això, ahir la Policia Local de Sils i els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) van estar sobre el terreny per trobar indicis de les causes del tràgic sinistre viari.

La Policia Local de Sils està fent l'atestat corresponent de l'accident de trànsit. El sinistre mortal va tenir lloc pels volts d'un quart d'onze del matí al carrer Canigó de Sils, a prop de la rotonda de Can Cabirol, en via urbana.

Al lloc dels fets s'hi va desplaçar la Policia Local de Sils, els Bombers i el SEM, que van desplaçar a lloc l'helicòpter medicalitzat, una ambulància i un metge del centre d'atenció primària. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit també van treballar a lloc i van donar tasques de suport a la Policia Local de Sils. Malgrat l'arribada dels serveis mèdics, aquests no van poder fer res per salvar la vida al ciclista.

La víctima mortal tenia 63 anys i era el jutge de Pau de Vidreres. Estava prejubilat del sector sanitari i ocupava el càrrec de jutge de pau des de feia tres anys. Tenia dos fills i vivia de sempre a la població de Vidreres, on era conegut.

L'Ajuntament de Vidreres va abaixar a mig pal les banderes del consistori en senyal de dol per la pèrdua del seu jutge de pau i va publicar una nota de condol a la seva pàgina web.

Aquesta és la segona víctima mortal d'accident de trànsit al municipi de Sils en menys de 72 hores. El dilluns es va produir un xoc múltiple a la C-63 i va perdre-hi la vida un veí de Lloret de Mar. El conductor causant de l'accident va quedar detingut perquè anava begut al volant i va més que duplicar la taxa d'alcoholèmia permesa, entre altres delictes. Amb l'accident de trànsit mortal d'aquest dimecres ja són 29 les persones que han perdut la vida en un accident -en vies urbanes i interurbanes- a la província de Girona des d'inicis d'any.