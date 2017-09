Un blanenc, en una mostra de persones de més de 105 anys

La Sala Casa Oms de Blanes acull l'exposició Projecte Generacions, un treball molt personal del fotògraf Charles Ragsdale que recull retrats de 26 homes i dones d'arreu de l'Estat espanyol que han superat els 105 anys de vida. Les fotografies els mostren al costat dels seus descendents més joves, per remarcar d'aquesta manera l'important paper que ha desenvolupat la gent gran en la construcció del futur de les noves generacions. A la inauguració hi va assistir un dels protagonistes d'una de les fotografies de l'exposició, el veí de Blanes més longeu, Joaquim Illas –conegut com en Falet–, amb més de 108 anys. Una altra convidada molt especial va ser Maria Tocabens Martí, una veïna de Blanes que tot just el passat mes de juliol va complir 100 anys de vida. A tots dos avis centenaris els van acompanyar les respectives famílies i amics, en especial la Jana, la besneta de Joaquim Illas, ja que tots dos són els protagonistes de la fotografia recollida en la mostra.