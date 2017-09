Un lleu terratrèmol de 2,8 graus sacseja l´interior de la comarca

La Selva interior va tornar a tremolar ahir al migdia a causa d'un nou terratrèmol de 2,8 graus a l'escala de Richter, segons va informar l'Institut Geogràfic Nacional (ING). El sisme es va registrar a la una i sis minuts del migdia, i el seu epicentre es va situar al sud de Santa Coloma de Farners. El sisme no va ser percebut per la població ni de la capital selvatana ni de les localitats veïnes com Massanes, Sils, Arbúcies i Sant Hilari Sacalm.

Per la seva part, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGCat) va informar que no es van produir danys personals ni materials. També Protecció Civil de la Generalitat va assegurar no haver rebut cap trucada al telèfon d'emergències 112 a causa del sisme. «Que en tingui coneixement, no hem rebut cap trucada alertant del fet» va puntualitzar ahir l'alcalde de Santa Coloma, Joan Martí (ERC).

La zona de la Selva és especialment sísmica i cal recordar que l'ICGC només emet avisos de terratrèmols de magnituds a partir de 2,2 o si la població els nota. De fet, aquest ens, assegura que la comarca de la Selva és la segona regió, només després dels Pirineus, amb més activitat sísmica de Catalunya.

Els últims terratrèmols registrats a la comarca selvatana abans del d'ahir, es van produir el mes d'abril passat. El primer sisme de 3 graus de magnitud es va produir el dia 1 d'abril cap a les dues de la matinada amb l'epicentre al municipi de Riudarenes. En aquell terratrèmol tampoc es van produir danys materials, tot i que el tremolor es va percebre de manera «lleugera». Es van rebre cinc avisos de ciutadans que informaven del moviment. El segon terratrèmol es va registrar el 15 d'abril a la una del migdia i va ser de 3,9 graus a l'escala de Richter amb epicentre a Sils, tot i que es va sentir a llocs tants distants com el Maresme i l'Empordà. Veïns de la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès també el van poder sentir. Aquest sisme va tenir un total de 17 rèpliques, la més fortes de les quals va ser de 3,3 graus de magnitud.