El servei de dinamització de les platges de Lloret rep 14.600 participants

Lloret de Mar va finalitzar el passat 15 de setembre el servei de dinamització de platges que s'havia iniciat el 22 de juny a la platja de Lloret i el dia 1 de juliol a la platja de Fenals, amb la participació d'un total de 14.604 persones. Aquest programa d'activitats d'estiu inclou un miniclub infantil amb tallers, jocs i activitats monitorades, i activitats dirigides de gimnàstica suau en diferents estils a cada una de les dues platges; i l'organització d'activitats esportives a la platja de Lloret.

L'Ajuntament ha informat que el servei que enguany ha tingut més èxit han estat les activitats dirigides que s'han organitzat a les dues platges i que han comptat amb 5.802 usuaris (2.733 a la platja de Lloret i 3.109 a la platja de Fenals). Atès l'èxit que estaven tenint aquestes activitats a la platja de Fenals, tot i que havien d'acabar el 31 d'agost com la resta d'activitats, en aquesta platja es va decidir allargar-les fins al 15 de setembre fent-ho coincidir amb la data de finalització del servei a la platja de Lloret.

Els dos miniclubs infantils han estat utilitzats per 5.257 nens i nenes d'entre 3 i 12 anys (2.966 a la platja de Lloret i 2.291 a la platja de Fenals). Com a novetat, enguany s'han organitzat tres tallers de recuperació postpart de sòl pelvià i abdominals al miniclub de Fenals. Cal destacar que els miniclubs tenen molta acceptació entre el públic català i rus, i també entre els residents de Lloret de Mar.

Pel que fa a les activitats esportives que han tingut lloc a la platja de Lloret del 22 de juny al 15 de setembre, aquestes han comptat amb la participació de 3.114 persones, entre les quals destaca la nacionalitat italiana, amb 1.408 persones.

Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, valora positivament aquestes xifres: «Que gairebé 15.000 persones participin en les activitats ens mostra la importància que té aquest servei durant els mesos de més afluència a les nostres platges, on aportem una oferta de valor gratuïta i complementària a altres activitats que hi tenen lloc». I afegeix: «Aquest any hem fet un salt qualitatiu en el servei amb la compra d'un nou mòdul per al miniclub de la platja de Fenals que continuarem el proper any».