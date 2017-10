Blanes preservarà l´antic baluard perquè sigui visible

Pocs dies després que es va localitzar i documentar l'antic baluard defensiu, va visitar-lo sobre el terreny Susanna Manzano, l'arqueòloga del Servei d'Arqueologia i Paleontologia dels Serveis Territorials. Ho va fer acompanyada de l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez; el primer tinent d'alcalde, Quim Torrecillas; i el director de l'Arxiu Municipal, Toni Reyes, i diversos tècnics. L'objectiu era determinar les accions que es podien dur a terme i, en aquest sentit, es va arribar al compromís de deixar una part de les restes del baluard a ulls vista, perquè tothom pugui visitar aquest destacat vestigi de la història blanenca.

Com que no hi ha ni projecte ni pressupost per tirar-ho endavant, de moment s'ha optat per una solució provisional: l'opció més immediata ha estat determinar que es tapin les parts del baluard que s'han localitzat i documentat ara per preservar-les.

Es farà amb una capa geotèxtil, un tipus de material resistent a la tracció que s'utilitzen per augmentar la resistència del sòl enfront de lliscaments. Sobre aquesta malla es dipositarà la sorra, igual que en tota la superfície del Passeig de Dintre on s'han localitzat les restes històriques. Enlloc de fer-ho amb sauló sòlid, es farà amb sauló compactat normal que permet retirar la terra en el futur sense danyar les restes.