L´oratori islàmic de Sant Hilari, a punt per obrir la pròxima setmana

El nou centre de culte islàmic de Sant Hilari Sacalm podria obrir les seves portes la pròxima setmana. Així ho va confirmar ahir l'alcalde, Joan Ramon Veciana (PIG), qui va explicar que la comunitat musulmana ja ha presentat la llicència d'activitat a l'Ajuntament, qui ara està revisant que tot sigui correcte per donar l'últim vistiplau. «Si tot va bé, ja podria obrir la pròxima setmana», va puntualitzar el batlle hilarienc.

El nou oratori islàmic s'ha traslladat en una nau d'uns 300 metres quadrats del polígon de Mas Garriga, ubicat a uns deu minuts de distància del centre de la localitat selvatana. «Estan contents amb aquest espai perquè és tranquil, no genera conflictes veïnals i s'hi pot arribar caminant», va valorar Veciana.

La comunitat islàmica ha hagut d'esperar gairebé dos anys a poder traslladar-se definitivament al nou oratori. El procés va arrencar a principis del 2016, quan aquesta comunitat va començar a mirar naus en diferents espais de la localitat on ubicar-hi el nou centre de culte, ja que el garatge on es reunien fins ara al carrer Piscina els havia quedat petit. Per tal de facilitar el canvi, l'equip de govern (PIG) va aprovar en el ple la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (POUM) per permetre que es pogués fer un ús religiós de les zones industrials.

Aquella decisió va generar la indignació d'un grup de veïns, que s'oposaven al fet que la comunitat islàmica tingués l'opció de comprar i instal·lar una «mesquita» a unes naus ubicades al carrer Sant Jordi. Un «rumor» que l'alcalde va aclarir, assegurant que «s'estaven estudiant» altres ubicacions on instal·lar l'oratori islàmic fora del centre del poble. En aquell moment, l'alcalde hilarienc va acusar CiU d'estar darrere del conflicte «generat amb intencionalitat política».

Arran de la polèmica, el consistori va concertar una trobada amb la Direcció General d'Afers Religiosos per tal de rebre assessorament en aquest tema i els van aconsellar que l'oratori s'instal·lés en un polígon, tenint en compte «la difícil trama urbana» del centre. Finalment la comunitat islàmica de Sant Hilari va trobar, el juliol de l'any 2016, la nau del polígon industrial de Mas Garriga.

El març de 2017, la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat va donar el vistiplau a la modificació del POUM per permetre l'ús religiós d'aquest espai i es van iniciar els tràmits per obtenir la llicència d'activitat.

Respecte a la taula per a la convivència que alguns veïns van proposar que se celebrés per afavorir la bona entesa entre els veïns, finalment no va ser necessària, ja que segons el consistori no s'han produït més problemes de convivència.