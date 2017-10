El fiscal demana cinc anys de presó per a un veí de Blanes que traficava amb cocaïna

Un veí de Blanes va ser jutjat aquest passat divendres a l'Audiència de Girona per un delicte contra la salut pública. L'acusat es dedicava a traficar amb cocaïna principalment al seu municipi i a les localitats properes utilitzant el garatge del seu domicili com a lloc de preparació de les substàncies.

L'home va ser descobert a principis de maig del 2016, moment en el qual va ser aturat per la policia local a la rotonda de l'avinguda Europa per circular a una velocitat molt superior a la permesa. L'acusat va intentar fugir inicialment, primer amb el vehicle i després a peu, i va intentar desfer-se d'una bossa negra que contenia al seu interior 13 bossetes de format més petit en les quals hi havia 8,5 grams de cocaïna valorada en gairebé 500 euros.

El fiscal ha demanat cinc anys de presó per a l'home, així com una multa de 1.400 euros en concepte de responsabilitat civil. El judici va quedar vist per a sentència.