El brot de legionel·losi de Blanes ja ha afectat 16 persones

El nombre d'afectats pel brot de legionel·losi detectat a Blanes (Selva) s'eleva fins a 16 persones. Es tracta de dotze homes i quatre dones d'entre 52 i 92 anys. L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha informat que van començar a tenir símptomes entre el 22 de setembre i el 30 d'octubre. Una de les afectades, una dona de 83 anys, va morir el 13 d'octubre. Pel què fa a la resta, una altra persona continua ingressada i les altres han evolucionat favorablement. Salut preveia tenir identificat el focus aquest dies però, segons han explicat, de moment la investigació continua. Fins ara, els estudis moleculars que permeten comparar les soques ambientals i humanes ha detectat una concordança. L'objectiu és ara establir si els casos s'han produït per exposició a un únic origen.

El brot es va detectar el passat 11 d'octubre amb sis persones afectades i només dos dies després moria una de les pacients més greus. Des d'aleshores i en les darreres setmanes, el focus havia afectat dotze persones i aquest dilluns Salut l'ha elevat fins a 16. Es tracta de dotze homes i quatre dones que van començar a tenir símptomes entre el 22 de setembre i el 30 d'octubre. A banda de la víctima morta, una persona continua hospitalitzada i la resta han evolucionat favorablement.

Fa tres setmanes, l'Agència de Salut Pública anunciava que preveia tenir identificat l'origen del brot a mitjans de la setmana següent. Per això, es van prendre mostres de tots els punts possibles, com torres de refrigeració, vehicles de neteja de carrers i fonts ornamentals de la zona afectada. També es van fer proves analítiques a tots els afectats. De moment, els estudis moleculars realitzats han permès determinar una concordança entre les soques ambientals i les humanes. La investigació, però, continua per intentar concloure si tots els casos tenen un mateix origen.