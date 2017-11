El parc de sa Riera de Tossa tindrà una platja per a ànecs i una cascada rocosa abans de Nadal

El parc de sa Riera de Tossa de Mar comptarà, abans de Nadal, amb una cascada rocosa, una platja per als ànecs i una nova zona de nidificació. Així ho va donar a conèixer ahir l'Ajuntament, que va explicar que s'ha iniciat una millora d'aquest espai amb l'objectiu de resoldre l'excessiva pèrdua d'aigua per infiltració. El parc de sa Riera va ser condicionat fa 20 anys i el seu tret més característic és la bassa de 240 metres de llargada i 1,5 metres de profunditat, que està formada per vegetació densa als marges i una part central d'aigua amb un illa que afavoreix la presència d'ànecs o tortugues.

La millora proposada dividirà la bassa en quatre espais diferents: en primer lloc, un filtre de flux superficial vegetal amb canyís per on entrarà l'aigua. En segon lloc,hi haurà la làmina principal d'aigua amb l'illa per a les aus. El tercer espai serà una zona més protegida per afavorir la nidificació de les aus. I finalment, hi haurà una zona d'infiltració final on s'implantarà una petita verneda. Per a la creació d'aquests quatre nous espais, es portaran a terme diverses actuacions: es reutilitzarà el material vegetal existent per a la posterior revegetació del parc; es talarà part de l'arbrat –especialment espècies al·lòctones invasores-, però es mantindrà l'ambient existent; es buidarà la bassa i s'impermeabilitzarà amb el material corresponent; i, com a novetats destacades, amb els moviments de terra, es crearà una petita cascada amb pedres de mides diferents que simularan un torrent, una platja per als ànecs i un nou espai de nidificació d'aus.

L'actuació, que té un cost de 50.000 euros i la realitza l'empresa Naturalea en col·laboració amb el personal de l'àrea de Medi Ambient, ja s'ha iniciat i segons el consistori, estarà acabada abans de Nadal. «Forma part d'un projecte més gran per impulsar tot aquell sector en els propers mesos», va valorar el regidor de Medi Ambient, Francesc Nadal.