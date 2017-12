Caldes aprova un pressupost per al 2018 de gairebé 2,5 milions d'euros

L´Ajuntament de Caldes de Malavella va aprovar en el ple extraordinari celebrat dilluns passat, un pressupost de 9.447.639,11 euros per al 2018, amb vuit vots a favor (PDeCAT i el regidor no adscrit) i quatre en contra (ERC i la PIC). Aquest pressupost és inferior en més de 2 milions d´euros a l´aprovat per al 2017, que va ser d´11.516.919 euros.

En inversions, el consistori hi destinarà un total d´1.658.837,89 euros entre les quals destaquen: l´ampliació de la comissaria de la policia local (102.000 euros); l´adquisició de càmeres de videovigilància (77.000 €); l´abastament d´aigua potable a la urbanització Malavella Park (435.000 €); la instal·lació d´un punt de recàrrega elèctrica (22.000 €) o la realització de millores en l´enllumenat públic (365.837,89 €), entre altres.

A més, per primera vegada, Caldes celebrarà uns pressupostos participatius, iniciativa a la qual s´hi destinaran 40.000 euros. Segons es va informar en el ple, la intenció del consistori és que s´esculli l´objecte de millora en el primer trimestre de l´any per desenvolupar-la durant el segon trimestre.

Els més d´1,6 milions d´euros que es destinaran a inversions es finançaran mitjançant subvencions de la Generalitat de Catalunya (238.270,89 €), un préstec de la Diputació de Girona (1.204.567 €) i recursos propis de l´Ajuntament (216.000 €). Segons el consistori, l´endeutament previst per a finals del 2018 serà del 53,86% quan el màxim permès és un 110% i el recomanat, d´un 75%.

Més atenció social

Dins de les despeses corrents, hi ha una partida de 15.000 € per subvencionar la rehabilitació de façanes, una aplicació mòbil per comunicar incidències per valor de 5.000 € i un increment del pressupost de serveis socials amb una partida de 6.000 € per la redacció del pla d'igualtat.

Juntament amb el Consell Comarcal, s´implementarà el Servei d´Intervenció Socioeducatiu en el que l´ajuntament aportarà un total de 5.500 € i s´ha augmentat també les hores pel Servei d´atenció a les dones. «Són uns pressupostos equilibrats, racionals i justos» va valorar l´alcalde, Salvador Balliu (PDeCAT).