El col·lectiu Kedem Teatre estrena un musical nadalenc molt especial

El col·lectiu teatral Kedem Teatre, format per intèrprets amb discapacitat intel·lectual, va estrenar ahir l'obra Naixement Pop V. 4.19 al teatre de Blanes. Els actors i actrius van fer passar una estona entretinguda al públic, compartint la seva alegria dins i fora de l'escenari. L'obra, com el seu títol indica, és la quarta versió de la peça nadalenca originària escrita i arranjada any rere any per l'actriu blanenca Maria Solà. El que originàriament va ser una primera versió molt senzilla ha anat guanyant amb el pas del temps en nombre d'intèrprets i en la trama que planteja, transgredint els habituals pessebres a través de diversos temes musicals.