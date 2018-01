Un centenar de persones formaran part de la comitiva reial de Riudellots

La comitiva reial que acompanyarà els Tres Reis d'Orient durant la cavalcada a Riudellots de la Selva, estarà formada enguany, per un centenar de persones. Segons va informar ahir l'Ajuntament, el recorregut començarà a les set de la tarda des l'avinguda Països Catalans fins a l'encreuament de la carretera C-25, per enllaçar amb la Baixada de les Acàcies, el carrer Major i finalitzarà a la plaça de l'Església on tindrà lloc els parlaments dels Reis i la benvinguda per part de l'alcaldessa, Montserrat Roura.

Els Reis circularan amb carrosses i repartiran caramels sense gluten.